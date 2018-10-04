Как в Беларуси купить машину, не имея денег? 4 4.10.2018, 18:18

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Ищем дешевые автомобили «из-под дедушки» и рассчитываем кредит.

Оказывается, белорусы активно берут в кредит подержанные автомобили, причем очень часто - самые дешевые, пишет abw.by.

По словам представителей нескольких автохаусов и банков, сегодня наиболее популярны кредиты на сумму от 2000 до 5000 долларов. Часто какие-то деньги уже есть, кредитом добирают недостающую сумму. Иногда дешевую машину берут полностью в кредит. Именно такой способ - приобретение недорогой "бэушной" машины в кредит - мы и предлагаем читателям изучить вдоль и поперек.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Отправляемся в автохаусы, чтобы найти три "живые" машины с ценой 5000, 4000 и 3000 долларов. Одну из машин "купим" по объявлению за 2000 долларов. Осмотрим автомобили и рассчитаем кредиты: какую сумму нужно платить в месяц и сколько составит переплата?

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Первый автохаус - "Автомагазин". Приезжаем к ним и просим продать "живую" машину за $5000 в кредит.

"Действительно, клиенты начали активно кредитоваться, - рассказывает сотрудник компании. - Раньше процентные ставки были высокими, около 30 процентов. Сейчас в районе 16 процентов, таких ставок не было уже много лет. Поэтому сейчас в работе с банками появился смысл. Кстати, бывают ситуации, когда человеку срочно нужна машина, а денег нет. Берут дешевые машины за 2000 долларов в кредит - и ездят! Однако за такую сумму сложно найти "живой" вариант. В лизинг тоже берут, но там не говорят о годовых процентах. Мы считали: получается дорого. Зато лизинг намного проще одобряют, ведь машина оформляется на лизинговую компанию. Есть еще один минус у лизинга: нужно оформлять КАСКО. А на дешевую машину нет смысл эту страховку брать. Хотя одна из компаний работает без КАСКО…"

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Но мы в этой статье будем говорить о кредитах. В качестве живого примера - Peugeot 806 1999 г.в. за $4250 был куплен в кредит в день, когда мы посетили площадку.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Первая задача - выбрать машину по цене около $5000. В ряду автомобилей приглянулся Opel Corsa 2010 года с 1,2-литровым бензиновым мотором за $5450. Начнем с осмотра кузова.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

На бамперах есть незначительные царапинки, но на ЛКП кузова проблем нет.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Проверяем кузов толщиномером. Краска вся "родная"! Такое встречается редко на машинах за подобную цену.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

На днище нет даже намека на ржавчину.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Заявленный пробег автомобиля составляет 95.000 км, но состояние салона на 9 из 10.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Под капотом визуально тоже все аккуратно: подтеков не видно, следов "колхоза" - тоже.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Проехались - тоже все хорошо. Сама машина приехала из Витебска совсем недавно. Есть ощущение, что к моменту публикации статьи ее уже реально купили.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

А мы ее покупаем виртуально. Сторговали 70 долларов на мелкие "косяки" - идем брать кредит на 5380 долларов, или 11.380 руб., если считать по курсу 2,1. Тут же в офисе нам рассчитали кредит, который может выдать один из банков.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Кредит выдается на 5 лет, но оплатить его можно и за год, и за два, и за три, причем без комиссий и ограничений. Ставка составляет СР+5,5%, что на сегодняшний день 15,5% годовых. Но есть нюанс. КАСКО на автомобиль не требуется, а вот страховку жизни и здоровья нужно оформить. Ее стоимость зависит от суммы кредита и срока его выплаты. В данном случае стоимость страховки составляет 540 руб., она будет входить в сумму кредита, которая составит 11.926 рублей. Первоначальный взнос не требуется, но никто не запрещает внести за машину сразу какую-то часть средств…

Каждый месяц нужно платить 286,88 рубля. Итоговая сумма, которую мы выплатим банку за 5 лет, - 17.212 рублей. Переплата составит 5286 руб., или 2517 долларов.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Рассчитываем тот же кредит для случая, если собираемся погасить его за три года. Страховка в таком случае дешевле - 327 рублей. В месяц нужно платить 409,75 рубля. В итоге банку вместе с процентами за три года мы выплатим 14.751 рубль. Переплата составит 3044 руб., или 1449 долларов.

Как видим, вполне терпимо. Но оптимально уже иметь какие-либо деньги, чтобы не брать в кредит всю сумму на автомобиль. К слову, иногда владельцы сдают свои машины автохаусам в трейд-ин и выбирают на той же площадке машину дороже. Причем нередко недостающую сумму берут в кредит. То есть автохаусы сегодня вполне себе развиваются.

Далее идем в автохаус по соседству - "АвтоГЕЛ+". Да-да, на большой стоянке возле станции метро "Борисовский тракт" сразу несколько автохаусов. По сути, там сейчас целый рынок не меньше "Ждановичей".

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Приглянулся Daewoo Matiz 2013 г.в. с 0,8-литровым моторчиком. Обычно они быстро ржавеют, но этот экземпляр удивил состоянием кузова.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Вся краска полностью "родная", а на ЛКП нет ни одного "жука".

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Кузов полностью "живой", словно только выехал с конвейера. Очень хорошее состояние для Matiz.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

А все потому, что на машине ездил дедушка и проехал всего 27.000 км, если судить по сервисным документам.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

А также по показаниям одометра и состоянию автомобиля в целом.

Как сказал сотрудник автохауса, машину они нашли в гараже. Она была укрыта каким-то покрывалом, продавал ее пожилой мужчина.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Казалось бы, стоит не так уж и дешево - 4000 долларов. Но это среднерыночная цена автомобиля, по данным нашего графика цен. Так что вполне можно рассматривать к покупке.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

В кредит берем 8400 рублей, если считать по курсу 2,1. Плюс страховка в размере 403 рубля. Ставка - 16,1%. В месяц пять лет нужно платить по 214,56 рубля. Общая сумма к оплате за этот период - 12.874. Стоимость кредита составит 4070 руб., или 1938 долларов.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Если брать эту машину в кредит на 3 года, то страховка будет стоить 241 рубль. В таком случае каждый месяц нужно платить 304,27 рубля. Итого за три года мы отдадим банку 10.953 руб., переплата составит 2312 руб., или 1101 доллар.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Вы только не смейтесь, "Москвич-408" 1966 года берем в кредит просто для примера. Эта машина стоит на площадке "АвтоГЕЛ+" и скоро будет выставлена на продажу. Причем недешево, за 3000 долларов. Почему?

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Потому что ездил уже другой дедушка и за все время проехал 39.000 км. Возможно, 139.000 км - сказать сложно, но состояние удивляет.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Краска вся "родная", причем толщина, что интересно, небольшая - местами и 60 мкм. На правом переднем крыле есть повреждения, они будут устранены перед продажей.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Машина полностью комплектна, не хватает только водительского коврика. Ржавчины нигде нет. Салон неплох, разве что передний диван немного выгорел. Белая обшивка диванов на этих машинах встречалась нечасто.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

В общем, состояние автомобиля уникальное для своего года выпуска, вполне тянет на раритет. В кредит такие машины точно никто не берет, тем не менее мы его рассчитаем. Просто в качестве примера.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Итак, "москвич" на пять лет мы берем в кредит под 16,1% годовых. В рублях эта машина при курсе 2,1 стоит 6300 плюс 300 руб. страховки. В месяц нужно выплачивать 160,93 рубля. Итого банку мы выплатим 9655 руб., переплата составит 3053 руб., или 1453 доллара.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

На три года страховка будет стоить 181 рубль. В месяц выплачиваем 228,21 руб., итого к оплате за три года - 8215 рублей. Переплата составит 1734 руб., или 825 долларов.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Следующая ситуация: у нас есть деньги, но не хватает 2000 долларов на покупку. Или же мы просто покупаем машину за 2000 долларов. Вместо того чтобы брать в долг у родственников, берем эту сумму в кредит. Получается 4200 рублей. Причем необязательно работать через автохаусы или брать специальный автокредит. Берем обычный потребительский кредит под ту же ставку рефинансирования + 6,1%, что сегодня составляет 16,1% годовых. Деньги будут начислены на карточку, которую бесплатно даст банк. Мы их снимаем - и несем продавцу.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Рассчитываем этот кредит на три года, ведь смысла брать такую сумму на пять лет нет. В идеале - выплатить ее еще быстрее. Банку нужно заплатить 36 раз по 152,15 рубля. Стоимость страховки составит всего 120 рублей. Взяли 4320 - отдали 5477. Переплата составит 1157 руб., или 550 долларов.

И это наиболее рациональный вариант: брать небольшую сумму на как можно короткий срок, имея уже какие-либо средства. Или искать "живую" машину за 2000 долларов "из-под дедушки", если срочно нужно на чем-то ездить, а денег нет.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Таким образом, мы выяснили, что белорусы активно пользуются услугами банков при покупке дешевых машин. Наиболее часто берут в кредит недостающую на автомобиль сумму, обычно около 2000-5000 долларов. При текущих ставках около 16% это вполне имеет смысл. Главное - рекомендуем брать в кредит как можно меньше денег и возвращать их как можно быстрее.