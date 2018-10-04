Мэттис: Россия должна ответить за кибератаки на ОЗХО
- 4.10.2018, 18:22
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Глава Пентагона разделяет решимость британских и нидерландских властей в этом вопросе.
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в четверг, что Россию необходимо привлечь к ответственности за попытки кибератак на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает «Голос Америки».
По словам Мэттиса, Россия должна ответить за свои действия, и есть ряд вариантов, как привлечь ее к ответственности. Он добавил, что разделяет решимость британских и нидерландских властей в этом вопросе.