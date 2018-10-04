Прокуратура отменила решение ГАИ о прекращении дела за наезд на активистов 1 4.10.2018, 18:29

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«Фольксваген-Туарег» протянул Нину Багинскую и Евгения Афнагеля несколько метров на капоте.

Прокуратура Минской области отменила спорное постановление ГАИ о прекращении дела за наезд на активистов в Куропатах и отправила материалы на новое рассмотрение, передает spring96.org.

Напомним, 25 августа, находясь у входа в ресторанный комплекс "Поедем, поедим", Валерий Рябцев стал свидетелем фактически наезда автомобиля "Фольксваген-Туарег" на Нину Багинскую и Евгения Афнагеля, когда он протянул активистов несколько метров на капоте. Валерий Рябцев зафиксировал инцидент на видео и в скором времени обратился с этой записью в Государственную автоинспекцию с просьбой провести проверку и привлечь водителя к административной ответственности.

Однако в ответ ГАИ сообщила, что по результатам проведенной проверки административное дело прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения. И из-за того, что в ГАИ не было дано никакой оценки представленной видеозаписи, Валерий Рябцев посчитал такой ответ незаконным и с помощью юристов ПЦ «Весна» обратился в областную прокуратуру с жалобой, в которой выразил несогласие с прекращением дела.

В итоге, приняв во внимание видеозапись наезда, прокуратура решила отменить постановление о прекращении дела об административном правонарушении и направить дело на новое рассмотрение в ГАИ Миноблисполкома.