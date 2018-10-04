Штирлиц и Чапаев 6 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

4.10.2018, 18:41

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Антон Орехъ

К подрывной работе российские шпионы готовились по сборнику анекдотов про Штирлица или Чапаева.

Сейчас я немедленно должен начать шутить. История смешная, при этом глупая, а в такой ситуации обязательно нужны шутки. Но этих людей уже не перешутишь! Какие ты можешь придумать мемы, когда это всё от начала до конца – мем. Не нужно ничего придумывать и ни о чем шутить – просто зачитывай сообщения информационных агентств со всеми подробностями. Конечно, ребятам из ГРУ для полноты костюма не хватало буденовки, папиросы «Беломор» в зубах и парашюта за спиной. Помимо чека из такоспарка, они должны были еще запухнуть куда-нибудь во внутренний карман пальто чеки из «Пятерочки» или «Дикси», квитанции за капремонт с адресом своего жилья. А в кошельке на бумажке записать пароли и отзывы для встречи с агентами. Этим чувакам не дают покоя лавры Петрова и Боширова, ставшего Чепигой. Маргарита Симоньян замучается от эксклюзивных интервью. Я жду, когда квартет из Нидерландов намекнет, что и они тоже все геи, приехавшие посмотреть знаменитые голландские мельницы. Мы скоро будем знать все номера паспортов, выданных в ГРУ, благо номера у них отличаются одной цифрой. Надо повнимательнее присмотреться ко всем монументам воинской славы – наверняка там есть имена этих четверых героев. А-а-а, пока я писал эту строчку, в Штатах еще каких-то троих орлов выявили. Скоро их будет больше, чем в футбольной команде. Тут я должен заметить, что в Государственной думе понадобятся не какие-то вакантные места, а целый сектор для отдельной фракции бывших шпионов под руководством Лугового.

Там рядышком будут Чепига, парень, который пока еще считается Петровым – вот эти четыре д'Артаньяна, еще три из Америки. И ведь это точно не конец. В МИДе это называют «шпиономанией», а я бы попросил их для начала проверить карманы в штанах и вытащить оттуда все квитанции, карту «Тройка», электронные пропуска в штаб-квартиру ГРУ и фотографии 6x9 в форме и с погонами. Эти люди наследили везде. Потому что это совок. Они хранят квитанции, потому что в бухгалтерии наплевать, кого они там успешно отравили и как грохнули выборы в Штатах – ты за такси отчитайся! У них командировочные, у них все паспорта подряд, потому что так проще майору-паспортисту, у них трудовые книжки где-то лежат, чтобы стаж не пропал. У них политинформация и портреты Путина и Дзержинского на стене. У них такое всё. Они входят в дом, где белые, блестящие полы, в грязных ботинках – и удивляются, что повсюду остаются следы. Они достигли такой проникновенной степени идиотизма, что над ними уже не хочется смеяться. Им хочется как-то помочь, потому что кажется, что к подрывной работе они готовились по сборнику анекдотов про Штирлица или Чапаева.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»