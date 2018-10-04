США пригрозили РФ выходом из договора о ракетах средней и малой дальности 2 4.10.2018, 19:02

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Развертывание Москвой новой ракетной системы 9M729 противоречит договоренностям с Вашингтоном.

Соединенные Штаты дали понять Москве, что могут выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), если Россия не перестанет нарушать его, передает DW.

Соответствующее заявление сделал в четверг, 4 октября, в Женеве постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд. "Эта ситуация неприемлема, и мы должны принять меры для борьбы с продолжающимся нарушением этого крайне важного договора", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию "вернуться к соблюдению" ДРСМД, станут приоритетом в ходе встреч в рамках Недели разоружения 24-30 октября в ООН. При этом американский постпред добавил: "Просто не знаю, сколько мы еще сможем продолжать выполнять наши обязательства в рамках этого договора с учетом того, что Россия нарушает его так грубо и открыто".

Взаимные обвинения и подозрения

Беспокойство Вашингтона вызывает разработанная в России крылатая ракета наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер", которая на Западе также известна как SSC-X-8. По мнению американской стороны и НАТО, эта система попадает под действие ДРСМД. Москва уже не раз утверждала, что новая ракетная система не противоречит договору. Однако, по словам Вуда, Россия вообще долгое время отрицала, что у нее есть этот ракетный комплекс. "Русские продолжают темнить, отрицать, потому что они делают это лучше всего", - отметил он.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения США и сама в ответ выступала с обвинениями в нарушении данного договора Вашингтоном. В частности, президент РФ Владимир Путин утверждал, что из пусковых установок системы ПРО, развернутых США в Румынии, могут быть выпущены и ракеты с ядерными боеголовками.

Договор подписан в 1987 году Горбачевым и Рейганом

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году в Белом доме генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.