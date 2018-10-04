Милиционеры из Жабинки и Бреста охотятся на независимых журналистов 5 4.10.2018, 19:32

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К журналистам наведались сразу несколько экипажей из разных РОВД.

На журналистов Алеся Левчука и Милану Харитонову продолжают охотиться сотрудники милиции из районных отделов внутренних дел Брестчины. На этот раз с повестками к журналистам наведались сразу же несколько экипажей из разных РОВД, передает «Белсат».

Сотрудники Жабинковского отдела внутренних дел ждали журналистов возле подъезда. Милиционеры вручили Левчук и Харитоновой повестки с требованием 9 октября явиться в милицию Жабинки, поскольку против них ведется административный процесс.

В это же время в самом подъезде журналистов, сотрудничающих с «Белсатом», ждали также брестские милиционеры. Последние вручили журналистам повестки на 8 октября с требованием явиться в Каменецкий РОВД.

Александр Левчук и Милана Харитонова не знают за что их вызывают в Каменецкий РОВД. А вот вызов в Жабинку они связывают с информацией об эпидемии свиней в Жабинковском районе.

Ранее 13 сентября милиционеры уже пытались вручить повестку Алесю Левчуку, но журналист отказался от посещения РОВД и дачи показаний.

«Власть через участковых стремится доказать нам, что не стоит ездить по региону и отражать проблемы, которые есть в маленьких городах и селах. Сотрудники милиция говорят, что только выполняют приказ своего руководства и действуют в соответствии с законом. Но мы рассматриваем это как давление и репрессии», – говорит Алесь Левчук.