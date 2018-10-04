ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Олега Сенцова против России 2 4.10.2018, 19:39

Олег Сенцов

Cуд увязал жалобу Сенцова с делом «Украина против России», которое касается аннексии Крыма.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск осужденного по обвинению “в терроризме” украинского режиссера Олега Сенцова против России. Об этом в четверг, 4 октября, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова", - указал он, назвав это "суперновостью" и разместив в сообщении копию письма Страсбургского суда, передает DW.

По словам Чикова, суд увязал жалобу Сенцова с делом "Украина против России", которое касается аннексии Крыма. В своем иске продолжающий голодовку режиссер обвиняет власти РФ в применении пыток (статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) и нарушении права на свободу и безопасность (статья 5).

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению “в подготовке теракта”. С 14 мая 2018 года Сенцов проводит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ по политическим мотивам.