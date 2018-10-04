В РФ журналисты выяснили фамилии более 300 сотрудников ГРУ с их личными данными 7 4.10.2018, 20:05

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Журналисты смогли вычислить агентов ГРУ через базу Госавтоинспекции РФ.

Любой человек с доступом к легко доступной российской базе Госавтоинспекции (ГИБДД) может получить имена, паспортные данные и мобильные телефоны нескольких сотен сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом пишет The Insider.

В издании выяснили, что по адресу воинской части №26165 зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, в том числе Алексея Моренца, которого выслали из Нидерландов, обвинив в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химоружия.

Отмечается, что сотрудники ГРУ в базе ГИБДД указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами, многие – с указанием воинской части как места работы.

Подчеркнули, что в базе находятся данные не простых сотрудников, а служащих воинской части, которую обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет.

Власти Нидерландов заявили, что в апреле 2018 года выслали четырех россиян, которые планировали совершить кибератаку на ОЗХО. По данным чиновников, у подозреваемых при себе были дипломатические паспорта.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд на пресс-конференции 4 октября назвала имена высланных россиян: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании 4 октября заявил, что группы хакеров Главного разведуправления Генштаба РФ под названиями Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team совершили ряд крупных кибератак на США, Великобританию и внутри самой России.