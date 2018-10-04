Жан Морель По: В Жодино многие постоянно улыбаются, когда видят черных парней 1 4.10.2018, 20:35

Жан Морель По

Форвард «Торпедо» из Кот-д'Ивуара рассказал, что в Беларуси пока не сталкивался с проявлениями расизма.

Форвард из Кот-д'Ивуара Жан Морель По, выступающий за жодинское "Торпедо", в интервью "Прессболу" рассказал, что в Беларуси пока не сталкивался с проявлениями расизма.

- Твоя изначальная реакция на приглашение в Беларусь?

- Скажу честно, практически ничего знал о стране. И по большому счету слышал лишь о двух командах — БАТЭ и минском "Динамо". Но в целом для меня это была большая новость, поскольку футбол у вас в любом случае намного выше уровнем, чем в моей стране — отличная возможность для прогресса. В итоге не ошибся — здесь я счастлив. Когда приехал, люди сразу доброжелательно ко мне отнеслись, и это помогло почувствовать себя комфортно. В Жодино многие постоянно улыбаются, когда видят черных парней. Как я понял, это редкость... Однажды какая-то бабушка подошла к нам в торговом центре и попросила прикоснуться. Сказала, что никогда прежде не видела черных людей. Спрашивала, откуда мы и что делаем в Жодино. Мы рассказали. Она осталась очень счастлива. Меня все это нисколько не напрягает. Ни с какими проявлениями расизма ни разу не встречался. В целом атмосфера отличная.