Как из белорусов пытались сделать русских 4.10.2018, 20:46

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Ключевым моментом борьбы стала русификация белорусского языка.

26 августа 1933 года было принято печально известное постановление Совета Народных Комиссаров БССР в языковом вопросе – «Об изменениях и упрощении белорусского правописания», согласно которому белорусский язык должен был быть как можно более приближенным к русскому, пишет «Белсат».

Реформа искажала установленные нормы белорусского литературного языка путем искусственного, неестественного и принудительного наложения на них правил русского языка. Со словарей удаляли белорусские слова, механически заменяли их русскими, вводились правила написания, которые были полностью взяты из русского языка.

Реформа носила политический характер, она стала еще одной вехой вытеснения родного языка из широкого общественного обихода. Большинство языковедов страны не приняли того грубого вмешательства чиновников в языковые вопросы и были репрессированы – расстреляны или сосланы в сталинские лагеря.

Русификаторская реформа не была принята в Западной Беларуси, а также в белорусских центрах за рубежом, которые продолжали пользоваться классическим правописанием Тарашкевича. Именно это привело к появлению двух систем правописания: «наркомовки» и «тарашкевицы».