Угроза киберсанкций отправила российский рубль в пике 4.10.2018, 20:55

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Фото: Reuters

Рубль, акции и гособлигации РФ резко подешевели.

Рубль, акции и гособлигации РФ резко подешевели в четверг после того, как Нидерланды, Великобритания и США обвинили Россию в серии хакерских атак и пригрозили новыми санкциями, передает finanz.ru.

В ходе вечерней сессии на МосБирже курс доллара впервые за 2 недели превысил 67 рублей, а по сравнению с закрытием торгов в среду подскочил на 1,19 рубля (до 67,05 рубля на 20.31 по Минску).

Евро шагнул выше 77 рублей, достигая в моменте отметки 77,1175 и дорожая (+ 1,47 рубля).

Индекс РТС просел на 2,95% под грузом обвального падения акций Сбербанка, который потерял к концу торгов 4,5% капитализации, или 192 миллиарда рублей.

Долговые бумаги правительства РФ подешевели рекордно за месяц: индекс цен ОФЗ упал на 0,58 пункта, оформив 2-недельный минимум на фоне масштабных продаж в долгосрочных выпусках, которые более чем на половину принадлежат зарубежным инвесторам.

12-летние ОФЗ 26218 рухнули на 1,2%, а 15-летние ОФЗ 26225 - на 1,55%.

"Участники рынка вновь боятся очередных санкций против России", - говорит аналитик Forex Club Иван Марчена.

В четверг Нидерланды созвали внеочередное заседание министров обороны стран НАТО. На пресс-конференции по итогам встречи глава голландского Минобороны Анк Бейлевельд заявила о серии кибератак, готовишихся, по ее словам, представителями ГРУ и предотвращенных в сотрудничестве со спецслужбами Великобритании.

В апреле из Нидерладов были высланы четверо россиян, пойманных с хакерским оборудованием близ офиса ОЗХО, расследовавшей покушение на Сергея Скрипаля. Изъятые ноутбуки показали, что задержанные также доступ к данным о расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

Спустя несколько часов власти США объявили, что предъявляют обвинения еще семерым сотрудникам ГРУ, которые с 2014 года были вовлечены в кибератаки, нацеленные на атомные электростанции, антидопинговые организации и Международную федерацию футбола.

Великобритания будет добиваться того, чтобы в отношении России были введены новые санкции, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант. Его поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг, потребовавший призвать Россию "к ответственности" за "попытки подорвать международное право и институты".

"На фоне этих негативных факторов ослабление рубля продолжится в ближайшей перспективе, - говорит Марчена. - Доллар может закрепиться выше 67 рублей, а евро - пойти к отметке 77,5 рубля".

Иностранные держатели распродают российский госдолг шестой месяц подряд: в сентябре они вывели еще около 100 млрд рублей вдобавок к 480 млрд за апрель-август, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

Попытка Минфина выйти на рынок в среду оказалась провальной: из заявленных 20 млрд рублей он смог продать бумаги только на 7,4 млрд.

"Спроса на российский долг нет из-за рисков. Россия остается под санкциями, и смены вектора в этом плане нет и не будет", - говорит аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Инвесторов пугает отсутствие ясности, а "с учетом сегодняшних новостей мы видим только осложнение ситуации", говорит директор по инвестициям АО НПФ "ЛУКойл-Гарант" Владимир Федоров.