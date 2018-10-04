Светлана Алексиевич получила премию имени Анны Политковской 4.10.2018, 21:10

Светлана Алексиевич

Фото: «Радыё Свабода»

Нобелевского лауреата наградили за «смелые выступления о несправедливости на постсоветском пространстве».

Светлана Алексиевич получила премию имени Анны Политковской, основанную неправительственной международной организацией RAW in WAR (Помочь всем женщинам в войне) из Великобритании, информирует «Радыё Свабода».

Белорусскую писательницу, нобелевского лауреата наградили за «смелые выступления о несправедливости на постсоветском пространстве и предоставление голоса тем, кто попал в ловушку конфликта в прошлом или настоящем».

Обычно этой премией награждаются женщины, которые занимаются журналистикой, политикой или правозащитной деятельностью, освещают военные конфликты. До сих пор представители нашей страны её не получали.

Журналистка московской «Новой газеты» Анна Политковская была убита в 2006 году.