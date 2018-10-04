НАТО создает группы по защите от гибридных атак 4.10.2018, 21:19

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс работает над созданием групп, которые будут помогать странам-членам в защите от гибридных атак.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов в Брюсселе, передает eurointegration.com.

"Мы достигли прогресса в создании новых групп по борьбе с гибридными угрозами (Counter Hybrid Support Teams). Эти команды предоставят необходимую помощь нашим странам в том, как подготовиться и реагировать на гибридные атаки", - сказал Столтенберг.

"И в непредсказуемом мире мы укрепляем политику НАТО по сдерживанию и обороне. Наше сдерживание и защита включают обычные возможности, кибернетическую оборону, противоракетную оборону и ядерное измерение", - добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что сейчас разрабатываются механизмы, которые позволят включать национальные наступательные киберелементы в рамки миссий НАТО.