Дмитрий Бага: БАТЭ настроен всерьез побороться за путевку в следующую стадию Лиги Европы 4.10.2018, 21:23

Дмитрий Бага

Фото: one.co.il

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага рассказал о подготовке к матчу с ПАОКом.

– Почти две недели назад наш клуб и весь белорусский футбол перенес огромных масштабов утрату – из жизни ушел Анатолий Капский. Как команда справляется с бедой?

– Это стало настоящим шоком. В первые дни никак не могли прийти в себя. По тренировкам было видно, что ребята опустошены. Мы знали о проблемах Анатолия Анатольевича со здоровьем, но надеялись на лучшее. После матча с «Днепром» на «Борисов-Арене» он зашел в раздевалку, поздравил с победой, много улыбался. К сожалению, вскоре случилось страшное...

Прекрасно понимаем, сколько этот человек сделал для БАТЭ, для каждого из нас, для футбола, для страны – и не имеем права потерять наработанное, выстроенное за 22 с лишним года. Должны приложить максимум усилий, чтобы клуб жил, развивался, достигал новых вершин. Анатолий Анатольевич этого очень хотел бы – учитывая его стремление постоянно двигаться вперед, быть первым. Нам нужно еще больше сплотиться и выполнить все поставленные задачи.

– На повестке дня – лигоевропейский поединок с ПАОКом. Из нынешней обоймы БАТЭ только ты и Коля Сигневич прежде противостояли «черно-белым» на поле.

– Если честно, то до трансфера в «Атромитос» не владел обширной информацией, были какие-то отрывочные сведения. Помнил, что ПАОК противостоял минскому «Динамо» в групповом раунде Лиги Европы – и оба раза взял верх, причем на своем поле со счетом 6:1. Ну и я в целом знал, что это один из греческих грандов.

– При всех возможностях греческие клубы в последние годы не блещут в еврокубках.

– Сложно сказать, в чем причина. Видимо, отразилась общая финансовая ситуация в государстве. Если раньше одна тамошняя дружина напрямую проходила в группу Лиги чемпионов, то сейчас все начинают с квалификационных раундов. Впрочем, думаю, вскоре положение улучшится. Много талантливых греческих ребят, гранды по-прежнему в состоянии позволить себе громкие трансферы. Да и страна приятная для проживания – футболисты с удовольствием туда едут.

– В сегодняшнем поединке с ПАОКом БАТЭ жаждет набрать три очка. Каким образом этого достичь?

– Я уже говорил, что греческие команды дома и на выезде выглядят по-разному. На «Тумбе», уверен, нам будет намного труднее. Да и вообще ПАОК – оппонент серьезный. Прошел «Спартак», без осечек движется по дистанции чемпионата. Нам необходимо надежно и спокойно обороняться – и самим максимально использовать свои моменты, которые, не сомневаюсь, появятся.

– В дуэли с «Види» в Будапеште БАТЭ едва ли не идеально сработал вторым номером. Полагаешь, с ПАОКом следует применить ту же модель поведения?

– Только матч покажет, как все сложится. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы вновь сыграть вторым номером, если это поможет обеспечить положительный результат. Опять же надо учитывать и то, что в стартовом туре салоникцы уступили «Челси» – и горят желанием исправить ситуацию. Следует ожидать в исполнении ПАОКа агрессивного дебютного отрезка. Греческие гранды чувствуют в себе мощь, имеют менталитет победителей, пытаются сразу же подавить оппонента напором. К этому нужно быть готовыми.

– Твой старший брат и ныне непосредственный начальник Алексей Бага не раз озвучивал, что перед БАТЭ поставлена задача выйти в нокаут-раунд. Команда способна ее выполнить?

– Почему бы и нет? Считаю, всегда необходимо стремиться к самым высоким целям. Просто играть, проводить шесть дополнительных поединков – нет смысла. На бумаге «Челси» и ПАОК фавориты группы, но мы настроены всерьез побороться за путевку в следующую стадию, – цитирует Багу официальный сайт БАТЭ.