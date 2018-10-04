Провал ГРУ и восстание на Кавказе Иван Яковина, nv.ua

4.10.2018, 21:27

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Иван Яковина

Путин превратился в настоящее проклятье, ежедневно приносящее только беды и проблемы.

Европейцы поймали российских шпионов, Крымский мост начал обваливаться, а Китай и США встали на путь противостояния.

1. Начать сегодня хочу со все новых подтверждений теории о наступлении в России тотальной разрухи. Суеверные люди сказали бы, что из удачливого президента Владимир Путин превратился в настоящее проклятье, ежедневно приносящее только беды и проблемы. Сегодня, например, начал разрушаться до конца еще не достроенный Крымский мост. При монтаже железнодорожного участка в море упал и перевернулся целый его пролет. Причины выясняются, но знак это явно недобрый.

2. Дальше еще круче. В ходе конфликта между властями Чечни и Ингушетии Путин заставил вторых передать часть своей территории первым. Для российского президента чеченский лидер Рамзан Кадыров, конечно, важнее ингушей. Но тем такой вариант не понравился, они подняли довольно значительный протест против действий своего начальства, Чечни и Кремля. Сейчас в Ингушетию направлены войска, массовые протесты людей собираются давить силой. 15 лет ничего подобного на Кавказе не было, а вот сейчас - почти каждый месяц по восстанию. То Кабардино-Балкария забурлит, то Ингушения. Думаю, это еще не финал истории.

3. Но главные проблемы у российского руководства сегодня возникли не на границах страны, а ЗА границей. Власти Нидерландов публично объвили о разоблачении, поимке и депортации четырех сотрудников российской военной разведки, которые пытались влезть в компьютерные сети местной прокуратуры и полиции, а также взломать серверы Организации по запрещению химическго оружия. Грушников интерсовали данные следствия по делу Скрипалей, по химическим атакам в Сирии, а также любая информация о сбитом над Донбассом "Боинге" рейса МН-17. Российские шпионы, как оказалось, совершенно разучились работать: у одного из них голландцы даже нашли квитанцию на такси, согласно которой он выехал в Шереметьево прямо из штаба "кибервойск" РФ, адрес которого всем прекрасно уже известен. С тем же успехом он мог приехать в Амстердам в военной форме, с рацией и парашютом за спиной.

4. Новые санкции в ответ на шпионскую войну пообещали ввести уже не только Нидерланды, но и их друзья, например Великобритания. Ее посол в Гааге Питер Уилсон заявил, что "мы намерены вместе противодействовать ГРУ. Мы прольем свет на их деятельность. Мы разоблачим их методы, и мы поделимся этим с нашими союзниками". При этом он добавил, что усиление санкций в отношении России будет рассмотрено в качестве ответной меры за "враждебную деятельность" Москвы. Приветствую это заявление и хочу напомнить: лучшее средство воздействия на российское руководство - это ограничение возможностей окружения Владимира Путина. Бояре и их родственники - самое больное место действующего в РФ режима.

5. Солидарность с голландцами выразил и Североатлантический альянс. В заявлении по этому поводу сказано, что "Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные дезинформационные кампании". Я товарищам из НАТО могу ответить на это: если вы введете нормальные санкции, тогда в России поменяется режим. А когда поменяется режим, тогда и разного рода атаки прекратятся. В общем, все в ваших собственных руках!

6. Американцы тоже отреагировали на информацию из Амстердама. Министр обороны США заявил, что Кремль должен понести ответственность за свои действия, а также пообещал ввести новые санкции против Москвы. Вот Джеймс Мэттис все правильно понимает и правильные выводы делает. Несмотря на то, что у него прозвище "Бешеный пес", ведет он себя осмотрительнее, разумнее и дальновиднее, чем многие якобы вдумчивые политики, которые часто теряют голову от жадности или от страха. Кстати, сегодня же министерство юстиции США обвинило семь офицеров российской военной разведки в попытке взломать сети антидопинговых агентств и других организаций. Среди обвиненных - как "голландские" грушники, так и другие, засветившиеся в прочих попытках взлома иностранных компьютерных сетей.

7. Никаких развернутых и вменяемых ответов на все эти обвинения со стороны Москвы нет. Всем уже ясно, что отпираться бессмысленно - доказательств полно, они совершенно убийственные. Я даже не знаю, как тут можно отвертеться. Единственное, что приходит на ум, - это просто тупо все отрицать, пока пресса не забудет об этой истории. Вчера вот Путин, комментируя дело Скрипалей, почти умолял, чтобы "поскорее все закончилось". Видимо, чтобы ускорить процесс и не попасть в неприятную ситуацию, его люди начали устранять свидетелей. Сегодня вот в авиакастрофе совершенно случайно разбился заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. Он руководил надзором за расследованием резонансных уголовных дел с 2016 года. В том числе в сферу его компетенции входило дело о покушении на Скрипалей. В этой связи очень, кстати, интересно, как себя чувствуют "петров" и "боширов"? Живы ли они? Ничего у них не болит?

8. Впрочем, были и другие новости. Сегодня вице-президент США Майк Пенс выступил с большой речью, в которой подверг резкой критике действия Китая. По его словам, то, что делают россияне - это "цветочки", в сравнении с масштабом китайских атак на США. По его словам, китайцы ведут недобросовестную конкуренцию, занимаются промышленным шпионажем, незаконно аннексируют акваторию Южно-Китайского моря, скупают целые страны, вкладывая в местных диктаторов миллиарды долларов, а также без остановки ведут кибер-войну против США. Если Пенс прав, то проблемы с РФ действительно окажутся для Запада лишь легкой разминкой перед неизбежным ростом Китая и его глобального влияния. Вот тогда борьба начнется по-настоящему, а не с балбесами вроде "петрова", "боширова" и того деятеля с квитанцией из такси.

9. Китай в ответ на эту речь приостановил покупку американской нефти. Это довольно хитрый ход: американские производители сланцевой нефти являются большими сторонниками Дональда Трампа, который их изо всех сил поддерживает. Уход от них столь крупного и надежного покупателя как Китай наверняка станет очень неприятной неожиданностью для американских экспортеров. Торговая война между двумя станами постепенно набирает обороты, входя уже в торгово-политическое русло. Кроме того, американцы недавно направили к Южно-Китайскому морю свои стратегические бомбардировщики, а китайцы - военные корабли. Этот регион мира становится все более интересным!

Иван Яковина, nv.ua