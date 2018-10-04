Завтра в Беларуси будет до +17 градусов 4.10.2018, 21:42

В пятницу в стране прогнозируется переменная облачность.

Ночью будет без осадков, днем в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западный, умеренный, днем по северо-востоку порывистый.

Ночью температура воздуха будет +1...+ 5, местами ожидаются заморозки 0...- 3 градусов. Днем она поднимется до 10-15 выше нуля, по западу Брестской области прогнозируется до 17 со знаком "плюс", передает pogoda.by.

6 октября в Беларусь начнут поступать теплые воздушные массы с Западной Европы. Ночью по северо-востоку ожидаются кратковременные дожди, днем будет без осадков. Ночью столбик термометра покажет от 3 до 10 градусов тепла, днем поднимется до 14-20 со знаком "плюс".

Днем 7 октябрь в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ночью температура воздуха опустится до 4-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 14-20 выше нуля. По югу страны ожидается до +22 градусов.