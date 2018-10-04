Не бойтесь, Путин блефует 4.10.2018, 21:47

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У президента РФ нет эффективных средств защиты от санкций.

Президент России Владимир Путин пытается внушить миру, что с ним лучше не связываться, однако это является блефом. Такое мнение выразил в Facebook российский социолог и политолог Игорь Эйдман, комментируя призыв Путина ввести все санкции против РФ, чтобы российская сторона смогла на них ответить.

"Это дешевый шантаж. Нет у Путина никаких эффективных средств защиты от санкций. Есть у него только эффективные средства для ядерного самоубийства, но их-то применять – себе дороже. Поэтому Путин блефует. Имея на руках беспонтовую мелочевку, он пытается внушить другим игрокам за мировым карточным столом, что у него – одни старшие козыри", – отметил социолог.

По мнению Эйдмана, Путин пытается внушить миру, что с ним лучше не связываться.

"Он пытается шантажировать Запад грубо и примитивно, как беспризорники 20-х – нэпманов: "Дай денег (не вводи санкции), а не-то в рожу плюну (буду чудить), у меня сифилис (ядерное оружие)", – подытожил он.