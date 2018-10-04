Защитники Куропат намерены держать вахту у ресторана до победы 4.10.2018, 22:01

Фото: svaboda.org

С 31 мая активисты ежедневно проводят акции протеста возле ресторана в Куропатах.

50 базовых (это 1225 рублей) штрафа получил сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец. Судья Минского районного суда Виктор Шевцов признал политика и активного защитника Куропат виновным в неповиновении сотрудникам ГАИ. Накануне вечером Северинец с другими активистами не пропустил на территорию скандального ресторана «Поедем поедим» ее директора Светлану Дубкову, после чего был задержан автоинспекторами. Ночь Северинец провел в изоляторе, напоминает «Белсат».

Но несмотря на задержания, преследование и штрафы, активисты по-прежнему несут вахту возле Куропат. Анна Шапутько, общественная активистка, говорит, что несмотря ни на что, вахта будет продолжаться.

«Несмотря на суд над Павлом Северинцем, день сегодня был спокойным. Посетителей в ресторане почти нет. Мы в дальнейшем надеемся, что разум и совесть у властей возобладают. Ждем ответов от чиновников в деле дальнейшего существования ресторана в таком формате. И когда мы получим какие-то ответы, в частности, из Генпрокуратуры, то и будем делать выводы», – рассказала Анна Шапутько.

Защитники Куропат намерены продолжать вахту до самого конца. Ежедневно активисты проводят акцию протеста у ресторана «Поедем поедим» с 31 мая.