В Ушачском районе три директора тайно бурили новые скважины, вместо ремонта старых 4.10.2018, 22:25

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Новые скважины директора бурили ради премии.

Новополоцким межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области во время проверочных мероприятий совместно с Полоцким межрайонным комитетом госконтроля были выявлены фиктивные акты выполненных работ по капитальному ремонту артезианских скважин питьевой воды – на эти цели незаконно израсходованы бюджетные средства в сумме свыше 146 тысяч рублей, сообщили в КГК.

Установлено, что директор местного предприятия ЖКХ, желая получить премии и избежать дисциплинарной ответственности за неосвоение бюджетных средств, вступил в сговор с директором управления капитального строительства и директором строительной организации. И вместо капремонта артезианских скважин, на который выделялось финансирование из областного бюджета, бурились новые скважины – причем без согласования проектной документации, получения паспортов на объект и проверки качества питьевой воды. А подлежащие капремонту артскважины тщательно маскировались под землей.