Белорусский фильм про американскую мечту «Хрусталь» на родине посмотрели более 18 тысяч зрителей 4.10.2018, 22:51

кадр из фильма

Кассовые сборы составили 109 120 рублей.

Фильм «Хрусталь» в Беларуси посмотрели более 18 тысяч человек, сообщает «АРТ Корпорейшн». Если быть точнее, в нашей стране фильм увидели 18 184 зрителя, а кассовые сборы составили 109 120 рублей. В Минске фильм посмотрели 15 380 зрителей (96 381 рубль), в регионах — 2804 зрителя (12 739 рублей), пишет onliner.by.

Фильм «Хрусталь» уже признавался лучшим в секции Works in Progress Таллиннского международного кинофестиваля «Темные ночи», который является фестивалем класса А наравне с Каннским, Берлинским и Венецианским. Жюри наградило фильм с формулировкой: «„Хрусталь“ — это интригующая история с легкой иронией, юмором и многочисленными культурными отсылками, представляющая собой яркий и свежий взгляд на старую добрую американскую мечту». В качестве награды фильму будут предоставлены услуги по постпродакшен на киностудии в Финляндии на сумму 10 тысяч евро.

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