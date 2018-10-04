Минское «Динамо» в овертайме уступило «Спартаку» 1 4.10.2018, 22:37

Минчане заработали одно очко в матче с москвичами.

Минское "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в овертайме проиграло "Спартаку" — 3:4, передает pressball.by.

СПАРТАК — ДИНАМО Мн — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

СПАРТАК: Гудачек (Трушков); Гончаров — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Талалуев; Григорьев — Кутейкин, Хохлачев — Максвелл — Даугавиньш; Калинин — Дыбленко, Никонцев — Зубов — Трунев; Котляревский — Воронин — Шашков; Сорокин, Шалагин.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден — Пулккинен; Хенкель — Лисовец, С.Костицын — Ковыршин — Буйницкий; Осипов — Хохлов, Павлович — Китаров — А.Костицын; Дроздов — Волков — Парфеевец; Евенко.

ШАЙБЫ: 0:1 — А.Костицын (Лисовец, Павлович, 7.32 — бол.). 1:1 — Никонцев (Провольнев, Трунев, 12.52). 2:1 — Даугавиньш (Кутейкин, Хохлачев, 31.51 — бол.). 2:2 — Казионов (Пулккинен, Хауден, 35.16). 2:3 — Костицын (Лисовец, Хенкель, 43.58). 3:3 — Карсумс (Ганзл, 49.14). 4:3 — Хохлачев (Максвелл, Гончаров, 60.17).