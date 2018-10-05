Майк Пенс обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы 5.10.2018, 7:48

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Пекин играет против Трампа.

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и целенаправленной работе против президента Дональда Трампа. Об этом Пенс заявил в четверг, 4 октября, во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне, сообщает dw.com.

КНР "инициировала беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение", а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году, отметил Пенс. Китай желает видеть "другого американского президента", добавил он.

.@POTUS Trump’s leadership is working, and China wants a different American President. China is meddling in America’s democracy. As @POTUS Trump said just last week, we have “found that China has been attempting to interfere in our upcoming midterm election.” pic.twitter.com/EvPQxVlsdq — Vice President Mike Pence (@VP) 4 октября 2018 г.

Торговые пошлины - клинья влияния

По оценке разведки США, китайская сторона намерена "воспользоваться любыми расхождениями во взглядах между федеральным и местным уровнем", сообщил Пенс. Он упомянул обнародованный Пекином в июне документ, в соответствии с которым Китай должен "наносить точные и осторожные удары, разделяя различные внутренние группы" в Соединенных Штатах.

Торговые пошлины вице-президент сравнил с "клиньями", с помощью которых Пекин распространяет свое политическое влияние. При этом предполагаемое вмешательство россиян во внутренние дела США меркнет по сравнению с действиями Китая, заявил Пенс, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской разведки.

Пекин опровергает утверждения Пенса

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала слова вице-президента США "ничем не оправданными" и "смехотворными". Китай "всегда следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств", говорится в опубликованном 5 октября заявлении внешнеполитического ведомства. Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, отметила Чуньин, призвав американскую сторону "прекратить беспочвенные обвинения и клевету".