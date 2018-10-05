Как пролет Крымского моста падал в море: новое видео 8 5.10.2018, 8:09

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Очевидцы подтвердили аварию на российском мосту через Керченский пролив.

4 октября СМИ сообщили, что в аннексированном Крыму съехал в воду фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста.

Инцидент произошел на участке между Тузлинской косой и островом Тузла в ходе установки на опоры одного из железнодорожных пролетов.

На канале Kerch.FM в YouTube опубликовано видео, записанное после инцидента, сообщает gordonua.com.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года.

Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

После открытия по мосту разрешили движение только легковых автомобилей.

С 1 октября по нему открыли проезд для грузовиков. В декабре 2019 года оккупационные власти рассчитывают пустить по мосту поезда.

Евросоюз 30 июля ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Украина присоединилась к санкциям ЕС против России за строительство моста. Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала санкции Евросоюза "подрывной политикой" против жителей Крыма.

29 августа пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщила, что правительство Украины подготовило проект распоряжения о применении санкций к 19 российским фирмам, причастным к строительству Крымского моста.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.