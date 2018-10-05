Павел Северинец: Власти решили устроить «спектакль» 4 5.10.2018, 8:33

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Фото: svaboda.org

Защитники Куропат приготовили принципиальный ответ на провокации.

В Минский райсуд Павла Северинца привезли вчера во второй половине дня, сообщает «Белсат». Активиста обвинили в неподчинении сотрудникам милиции и наказали штрафом на 1225 рублей. Перед началом заседания политик говорил, что уже готовился к очередным суткам. За четыре месяца протестов в Куропатах за решеткой Северинец провел более месяца. Он же рассказал о позавчерашнем инциденте.

«Дубкову мы не пускали каждый раз, это принципиальный вопрос, она директор ресторана, но вчера почему-то власти решили устроить спектакль и арестовать», - заявил политик.

Накануне во время пикетирования ресторана «Поедем поедим» активисты остановили автомобиль руководителя учреждения Светланы Дубковой, которая и обратилась к правоохранителям. В результате сопредседатель БХД Павел Северинец ночь провел в изоляторе временного содержания. Что касается куропатской вахты, активисты планируют продолжать акцию по крайней мере до Дедов.