Леонид Злотников: Нас ждут большие убытки от БелАЭС 4 5.10.2018, 9:20

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Белорусские чиновники просчитались.

Беларусь намерена продавать электроэнергию с БелАЭС на едином энергетическом рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила замминистра энергетики Ольга Прудникова.

Запустить первый энергоблок БелАЭС власти обещают к концу 2019 года. А летом того же года государства ЕАЭС планируют подписать договор о создании единого электроэнергетического рынка, пишет zautra.by.

Но это в теории. На практике конкурентоспособность Беларуси на едином рынке будет зависеть от цены на электроэнергию после ввода в эксплуатацию БелАЭС. Учитывая, что Беларуси предстоит расплачиваться с Россией по кредиту, то вместе с возвратом инвестиций на возведение атомной станции в Островце, это отразится на тарифах. Окончательных расчетов по стоимости электроэнергии пока в открытом доступе нет.

- Мне до сих пор никто вразумительно не доложил, как АЭС будет встроена в систему энергетики страны! – заявлял Лукашенко в своём Послании белорусскому народу и парламенту 24 апреля нынешнего года.

По словам экономиста Леонида Злотникова, белорусские чиновники могут неправильно посчитать эффективность экспорта электроэнергии.

− Когда считали, выгодно ли строительство АЭС, какая будет себестоимость электроэнергии, то определили, что она будет низкой. Тогда пришли к выводу, что сможем продавать ее на Запад, − говорит эксперт.

По его мнению, в тех расчетах не учли, как потом «отбить» капитальные вложения и вернуть кредит в 10 миллиардов долларов, взятый на строительство БелАЭС. Если стоимость электроэнергии будет формироваться с учетом возврата вложенного в проект капитала, то она будет намного выше, чем у соседей.

-- В таком случае конкурировать со странами ЕАЭС на едином рынке будет трудно, -- полагает экономист.

Он подчеркивает, что проект строительства БелАЭС сопровождался красивыми лозунгами об атомной державе без каких-либо экономических обоснований.

− Если будут работать оба блока, то можно говорить лишь о минимизации убытков. Если же будет работать только один блок, то нас ждут большие убытки, − прогнозирует Леонид Злотников.