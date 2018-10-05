Украина озвучила «план Б» на случай запуска «Северного потока – 2» 5.10.2018, 9:34

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Фото: Global Look Press

К делу подключен Международный арбитраж.

У Киева есть «план Б» на случай запуска «Северного потока — 2», согласно которому «Нафтогаз» потребует от России компенсацию в размере 12 миллиардов долларов.

Об этом заявил в эфире «Пятого канала» коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко сообщил, что Украина уже подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба от запуска «Северного потока — 2» и простоя газотранспортной системы после того, как окончится срок действия контракта на транзит газа.

По его словам, 12 миллиардов долларов — это размер ущерба, который будет нанесен Украине, мощности газотранспортной системы которой не будут задействованы в поставках «голубого топлива». Витренко назвал указанную сумму «компенсацией недополученной тарифной выручки».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.