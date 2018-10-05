Ингушетия начала бессрочный протест 5.10.2018, 9:26

Фото: t. me/ingushetia_2018

Депутаты республики заявили о фальсификации голосования по вопросу границы с Чечней.

В столице Ингушетии Магасе проходит акция протеста против принятия Народным Собранием республики законопроекта об обмене территориями с Чечней. Республиканский глава Юнус-Бек Евкуров заявил, что большинство депутатов проголосовали за соглашение, а восемь депутатов парламента заявили о фальсификациях при подсчете голосов. «МБХ-медиа» рассказывает, как развивались события.

С 8 утра колонны протестующих жителей Ингушетии начали стекаться в столицу республики Магас — маленький город, основанный в 1994 году, где проживает лишь 8 тысяч человек.

Ранее Конституционный суд Ингушетии дал отрицательное заключение на законопроект об изменении административных границ, отметив, что без проведения референдума принимать такой акт незаконно. Согласно этому законопроекту Ингушетия передает от 15 до 20 гектаров территории Сунженского района Чечне (5% территории Ингушетии), и получает взамен равноценную территорию в Малгобекском районе Чечни.

Несмотря на то, что центральные улицы Магаса с утра были перекрыты, а мобильную связь и интернет, по сообщениям активистов, глушили, протестующие дошли до здания парламента.

Народный сход в Магасе становится все более многочисленным.



Фото: телеграм-канал «Ингушетия 2018» pic.twitter.com/7IhJioQaLQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 4 октября 2018 г.

В это время информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Евкурова сообщило, что 17 из 25 депутатов поддержали соглашение. Это Евкуров подтвердил и в своем Инстаграме.

Вскоре, как рассказал «МБХ медиа» ингушский правозащитник Магомед Муцольгов, Евкуров вышел к взволнованной толпе, чтобы успокоить ее, и началась потасовка: кто-то кинул бутылку в главу республики, его охрана начала расталкивать людей и стрелять в воздух. Окруженный охраной, Евкуров сбежал с площади.

Видео стрельбы со стороны силовиков у парламента Ингушетии. Это потасовка между митингующими и охраной главы республики Евкурова и эвакуация депутатов.



Видео: русская служба Би-би-си / Лиза Фохт pic.twitter.com/4Myi4gyyqF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 4 октября 2018 г.

Тогда протестующие объявили бессрочную акцию протеста: «Люди расположились на дороге около здания правительства. Выступают представители ингушского общества, возмущенные неуважительным отношением, которое к ним проявили. Собрали палатки, скамейки, подвезли мебель, посадили стариков. Помолились. Люди мирно стоят», — так Муцольгов описывал обстановку на митинге к середине дня.

По оценкам активиста Орцхо Мальсагова всего на площади собралось около 5 тысяч человек: «Здесь все: много молодежи, женщины, даже старые и немощные — все, кто может, вплоть до слепых и глухонемых», — рассказал он.

В это время среди протестующих распространялась информация о фальсификации голосования. Чуть позже к людям вышли восемь депутатов Народного собрания, среди которых депутаты Аюп Оздоев, Закре Мамилов, Бей-Али Евлоев, Зелимхан Оздев, Ахмед Накостхоев, и подтвердили эту информацию. По их словам, на самом деле против соглашения на тайном голосовании высказалось большинство депутатов — 15. Журналист «Алиф ТВ» Изабелла Евлоева, со ссылкой на депутата Бейала Евлоева сообщила, что урна с бюллетенями была украдена, когда депутаты покинули зал заседаний — а результата подтасованы.

«Тайное голосование не предусмотрено законодательством. Когда утверждаются законопроекты голосование должно происходить открыто. Депутаты говорят, что тайное голосование использовалось, чтобы при подсчете голосов можно было сфальсифицировать результаты», — объяснил активист Багаутдин Хаутиев.

Фото: t. me/ingushetia_2018

«Я не думаю, что Евкуров дальше сможет править спокойно. Даже среди госслужащих и правоохранительных органов это привело к большому возмущению, особенно среди молодежи. У нас более половины населения — молодежь; они категорически выступают против даже дальнейшего нахождения Евкурова на этой должности. Даже его третий срок — это уже слишком, он не был согласован с народом, нам не дали права выбора, нам просто навязали человека из Москвы», — говорит он.

Багаутдин рассказал, что тейпы (родовые сообщества. — «МБХ Медиа») пообещали разорвать отношения с депутатами, проголосовавшими за соглашение: «К этим депутатам будет полное презрение, за эту неделю каждый тейп ингушского народа выступил против соглашения. Зелимхану Елоеву, председателю правительства, его однофамильцами было объявлено, что они прерывают с ним родственные отношения, если он не откажется от своей подписи».

Мальсагов считает, что после всего этого депутаты не уживутся с народом в одной республике: «Каждый тейп сделал официальное обращение, что если депутаты проголосуют за подписание этого договора, то с ними не будут ни родниться, ни на похороны, ни на свадьбы, никаких дел, ни руку пожимать не будут. Никто их не признает, ни как власть, ни как сынов своего народа. Такое отношение у всего народа».

В телеграм-канале «Ингушетия 2018» сообщили, что по информации одного из лидеров протестов Дауда Хучиева, у местных полицейских произошла стычка с прикомандированными военными. Также там появился ролик, как протестующие угощают силовиков шоколадками и энергетиками.

К моменту публикации статьи протестующие оставались на площади: «Со стороны протестующих выдвинуто требование о том, что те депутаты, которые заявили, что голосовали против, должны выйти к народу и поклясться на Коране, что они проголосовали против. Пока это не будет сделано, собравшиеся расходиться не намерены. Народ продолжает прибывать в столицу республики и обзванивать своих родственников, знакомых, и просят прибыть в столицу», — рассказал руководитель местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

В 7 часов вечера журналист Изабелла Евлоева у себя в фейсбуке выложила видеозапись, где депутат Руслан Гагиев рассказывает протестующим, что он знает только троих депутатов, проголосовавших против, и троих, которые испортили бюллетень в знак протеста против тайного голосования. В комментариях предположили, что депутаты просто «пытаются спасти свои шкуры».