Белорусский фотограф получил приз на престижном европейском конкурсе 5.10.2018, 9:30

Алексей Шлык из Беларуси (слева) и Яакко Кахиланиеми из Финляндии

Фото: unseenamsterdam.com

Белорус стал лучшим по мнению зрителей.

Белорусский фотохудожник Алексей Шлык стал обладателем приза зрительских симпатий в европейском конкурсе ING Unseen Talent Award 2018, который базируется в Амстердаме, сообщает belmir.by.

В качестве приза он получит заказ на создание нового проекта для коллекции ING Group – транснациональной корпорации, специализирующейся на финансах и банковском деле.

Главная же награда конкурса – приз жюри в 10 тысяч евро на создание своего собственного проекта – оказалась у Яакко Кахиланиеми из Финляндии.

Победители были определены среди пяти финалистов. А тех, в свою очередь, ранее отобрали скауты организаторов конкурса, искавшие талантливых молодых фотографов по всей Европе.

Финалисты прошли курс обучения от британского фотохудожника и режиссера Айзека Джулиена, а затем создали серию работ на тему «Новые горизонты: что обещает и чем грозит нам будущее».

По результатам этого творчества 20 сентября и были названы победители: белорус – зрителями по итогам интернет-голосования, финн – членами жюри конкурса.

Как поясняется, в своей серии, созданной для ING Unseen Talent Award, Алексей Шлык исследует человеческое творчество в сфере изобретений, направленных на устойчивое развитие.

Это альтернативные решения для получения «зеленой» энергии, решения в стиле «сделай сам», которые могут (или нет) помочь людям выжить в экологически загрязненном будущем.