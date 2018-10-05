«Больше всего удивила сумма, выложенная за путевку на 10 дней» 12 5.10.2018, 9:50

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Фото: otpusk.by

Молодые белорусы поделились впечатлениями от одного из лучших отечественных санаториев.

Жители Минска Евгений и Оксана, которым по 30 с хвостиком, ежегодно проводят отпуск за границей. Они отдыхали в Греции, Черногории, Испании, Италии и других европейских странах. Но в сентябре этого года пара впервые в жизни провела часть отпуска в санатории – знаменитом «Радоне», что на Гродненщине. Поэтому было интересно узнать впечатления молодых людей, способных сравнить сервис с увиденным в странах Европы.

Вот что рассказал «Салідарнасці» Евгений:

– Почему поехали в «Радон»? Никогда о таком отдыхе не мечтали, это был подарок родственников – две путевки на 10 дней. Больше всего впечатлила сумма, выложенная за них, – 700 долларов. Если бы мы не согласились, то путевки пропали бы, поэтому посчитали, что отказываться от такой возможности глупо.

Жили в «Радоне» в двухместном номере – обычный экономкласс для европейских стран. Ничего хорошего, и ничего плохого сказать не могу. Единственное – балкон выглядел страшновато.

Туалетная бумага была самой дешевой, которую только можно найти в магазинах. Одноразовых наборов (мыло/гель/шампунь) в ванной не было – только очень жидкое мыло в душе.

Фото: otpusk.by

Практически сразу по приезду поняли, что со стороны медицинских специалистов, если не станем брать дополнительные процедуры, к нам будет минимальное внимание. А стоили они в «Радоне» недешево. К примеру, шоколадное обертывание обошлось бы в 53 рубля. В Минске такую услугу покупали в престижном spa-салоне со скидкой за 40 рублей.

Лечебная ванна.

Фото: otpusk.by

Показалось, что многое сделано для того, чтобы помимо оплаченной путевки вытянуть из тебя еще больше денег. Приехав в санаторий, с удивлением узнали, что там есть только платная парковка, которую нужно дополнительно оплачивать. Бесплатно оставить машину было, по сути, негде. Мы такого ранее нигде не встречали.

Wi-fi в санатории был отвратительным. Разговаривали с россиянами: им его не хватало, чтобы позвонить родственникам по мессенджеру. В лучшем случае удавалось написать текстовые сообщения. И это речь идет только о wi-fi в фойе на этажах. В номерах его в принципе не было.

Отдельно хочу сказать о питании в столовой. Кормили самым дешевым, что можно найти в магазинах. При этом еды было более чем достаточно. К примеру, каждый вечер нам давали по пакету кефира. Не лучше было бы кормить постояльцев более качественной пищей вместо того, чтобы забрасывать их массой лишнего?

В холодильнике скапливались невостребованные продукты.

Какой-нибудь рис расползался по тарелке полужидкой массой. И это не было связано с тем, что в санатории следили за диетическим питанием. Нередко в блюдах присутствовал и майонез. Нам предлагали булочки, которых я, наверное, не видел с детства, и которые здоровой пищей назвать трудно. Были и такие ситуации: читаешь в меню – гарнир из шпината. А по факту наварили картошки, добавили в нее немного шпината для цвета и все растолкали в пюре.

Фото: otpusk.by

В санатории были и другие молодые люди, но все же основная масса была представлена отдыхающими 50-60 лет. Практически ежедневно перед обедом на входе в столовую нас встречали представители белорусской эстрады – это было такое промо вечернего концерта этих музыкантов. Их творчество было явно не для молодежи. Вообще чувствовалась атмосфера 80-х.

Каких-то заинтересовавших нас развлечений в санатории или рядом с ним не было. Но, с другой стороны, ежедневные процедуры и перерывы между ними занимали большую часть дня, свободного времени оставалось не так много. Хватало прогулок возле водоема и леса. Водоем небольшой, но там можно покормить уток. Лес классный: комфортно пройтись, очень приятно дышать.

Не скажу, что отдых в «Радоне» оставил негативное впечатление, но цена за путевки с таким невысоким уровнем сервиса показалась сильно завышенной. Мне трудно представить, что со временем мы решим приехать туда за свои деньги.