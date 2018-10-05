Путин морально уничтожен 8 «Запретное мнение»

5.10.2018, 9:56

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Владимир Путин

Тот случай, когда стабильность – признак разложения.

Не успели кремлевские чекисты отбиться от истории с горе-агентами в Солсбери, как в информационном пространстве всплыл на поверхность новый скандал, грозящий по шуму превзойти предыдущий.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявил, что Военная разведка РФ пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 в Украине. В связи с этим в апреле из Нидерландов были высланы четверо российских разведчиков.

По словам Бейлевелда, россияне планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

После того, как нидерландским спецслужбам стало известно, что россияне занимаются разведывательной деятельностью, которая создает прямую угрозу работе организации, было принято решение сорвать их операцию, активная часть которой началась 13 апреля в Гааге.

В этот день россияне приехали на автомобиле Citroen C4 к отелю Marriott, расположенному недалеко от штаб-квартиры ОЗХО. В машине у них был усилитель сигнала, устройство для раздачи сети WiFi и несколько телефонов, один из которых настроен на связь с ГРУ.

Все четверо имели при себе билеты на поезд до швейцарского Берна, где находится лаборатория, занимающаяся исследованием химического оружия.

Также у одного из задержанных нашли квитанцию на поездку в такси от здания, связанного с ГРУ в Москве, до аэропорта "Шереметьево".

В этот раз на стол выложены все улики и доказательства. Путин морально уничтожен.

Второй провал ГРУ подряд. Тот случай, когда стабильность- признак разложения.

«Запретное мнение»