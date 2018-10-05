закрыть
5 октября 2018, пятница, 14:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Минске не смог взлететь самолет «Аэрофлота»

5
  • 5.10.2018, 10:38
  • 2,964

Пассажиров выгрузили и обещали пересадить на «Белавиа».

Об этом изданию onliner.by сообщил читатель. Мужчина собирался лететь из белорусской столицы в российскую. Однако что-то пошло не так. «Сегодня утром в аэропорте не взлетел самолет «Аэрофлота» Минск — Москва. Выехал на взлетную полосу, покатался, начал разгоняться и заглох», — рассказал он.

Мужчина отмечает, что «всех выгрузили на полосе и погнали в аэропорт». Обещали пересадить в «Белавиа».

По информации издания, воздушное судно находилось на взлетно-посадочной полосе и было готово к разгону. Однако приборы выдали ошибку. Было принято решение разворачиваться.


популярное за неделю

Мнение

Штирлиц и Чапаев
Штирлиц и Чапаев Антон Орехъ
Паша, стой!
Паша, стой! Таццяна Севярынец
Высокая политика «гоп-стопа»
Высокая политика «гоп-стопа» Андрей Санников
Не пора ли заняться реформой армии?
Не пора ли заняться реформой армии? Михаил Пастухов