В Минске не смог взлететь самолет «Аэрофлота» 5 5.10.2018, 10:38

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Пассажиров выгрузили и обещали пересадить на «Белавиа».

Об этом изданию onliner.by сообщил читатель. Мужчина собирался лететь из белорусской столицы в российскую. Однако что-то пошло не так. «Сегодня утром в аэропорте не взлетел самолет «Аэрофлота» Минск — Москва. Выехал на взлетную полосу, покатался, начал разгоняться и заглох», — рассказал он.

Мужчина отмечает, что «всех выгрузили на полосе и погнали в аэропорт». Обещали пересадить в «Белавиа».

По информации издания, воздушное судно находилось на взлетно-посадочной полосе и было готово к разгону. Однако приборы выдали ошибку. Было принято решение разворачиваться.