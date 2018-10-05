Медики назвали самые эффективные напитки для укрепления иммунитета 1 5.10.2018, 10:59

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Эксперты составили специальную подборку.

С приходом осени в жизни появляются не только ветры, слякоть и дожди. Эта пора года буквально открывает сезон простуд, как говорят в народе, или, — официально – ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) или ОРЗ (острое респираторное заболевание), пишет enovosty.com.

Для лечения этих заболеваний лучше обращаться к врачам, однако есть один универсальный совет, о котором расскажет любой медик – необходимо пить много жидкости. Вода помогает быстрее освободить организм от патогенов и токсинов.

Эксперты составили подборку простых напитков, которые поспособствуют борьбе организму с первыми симптомами простуды.

Теплое молоко с минеральной водой

Этот напиток готовиться очень просто: минеральная вода и молоко разбавляются в одинаковых пропорциях. Жидкости должны быть теплыми, но не горячими. Если горло очень раздражено, в коктейль можно добавить небольшой кусочек сливочного или коксового масла. Такой напиток уменьшает боль в горле и способствует отхождению мокроты.

Чай с эхинацеей

Чай заваренный из цветков эхинацеи является хорошим средством против вирусов. Кроме того, он обладает противовоспалительным действием. Этот напиток способен укрепить организм и поддерживать его в тонусе.

Напиток из шиповника

Как только появились первые признаки ОРВИ, не лишним будет начать пить напиток из шиповника, ведь в этих ягодах содержится большое количество витамина C. Также, этот напиток имеет желчегонный и мочегонный эффект.

Компот из сухофруктов

В процессе сушки, во фруктах сохраняются практически все те полезные витамины и микроэлементы, что и в свежих плодах. Именно поэтому отвар из сухофруктов поможет активизировать иммунную систему для борьбы с вирусами.

Клюквенный-брусничный морс

Медики заявляют, что у такого напитка хороший мочегонный и противовоспалительный эффект. Кроме того, он обладает бактерицидным действием.