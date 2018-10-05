В Южной Корее отправили в тюрьму очередного экс-президента 1 5.10.2018, 11:04

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Ли Мён Бак

Бывшего чиновника признали виновным в коррупции.

В Южной Корее по делу о коррупции к 15 годам тюрьмы приговорили 76-летнего десятого президента страны Ли Мён Бака. Он также обязан выплатить в казну около $11,5 млн штрафа, пишет местное агентство Yonhap.

Помимо многочисленных эпизодов коррупции, Бака обвинили во владении компанией брата DAS, которая также была в центре коррупционного скандала. Суд посчитал, что президент приказал чиновникам DAS создать "фонд для взяток" и несет ответственность за ряд нарушений, связанных с компанией. Из созданного "фонда" Ли присвоил около $25 млн.

Его обвинили в апреле по 16 пунктам, которые включают взяточничество, растрату и злоупотребление властью.

Прокуроры потребовали для Ли 20 лет лишения свободы. Он заявил, что его уголовное преследование - "месть противников во главе с нынешним президентом Мун Чжэ Ином".

Ли стал уже четвертым президентом Южной Кореи, которого приговорили к тюрьме за коррупцию. Не так давно Пак Кын Хе получила 32 года срока.

Он был главой республики с 25 февраля 2008 года по 25 февраля 2013 года.