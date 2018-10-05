Блогер Сергей Петрухин борется с незаконным решением суда 1 5.10.2018, 11:11

Сергей Петрухин

Акции против аккумуляторного завода являются конституционным правом брестчан.

Суд Ленинского района Бреста 4 октября рассмотрел материалы административных дел блогера Сергея Петрухина и противника строительства аккумуляторного завода Константина Остапука, сообщает tut.by.

Петрухин признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года) и оштрафован на 45 базовых величин (1102,5 рубля), сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. Остапука обвинили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ему назначен штраф в 14 базовых величин (343 рубля).

Петрухин и Остапук были задержаны в Бресте 30 сентября, когда возвращались с площади Ленина, где в тот день собралось более 90 противников строительства аккумуляторного завода. Обоих доставили в Ленинский РОВД, а после составления протоколов поместили до суда в изолятор временного содержания.

1 октября в суде Петрухин и Остапук заявили ходатайства об ознакомлении с материалами своих дел и о предоставлении адвокатов. Судья ходатайства удовлетворил и назначил процесс на 4 октября, а Петрухина и Остапука освободили из-под стражи.

«Петрухин и Остапук считают, что их осудили незаконно, и будут жаловаться в Брестский областной суд», — сообщил Кисляк.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода.