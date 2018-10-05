Мариуш Блащак: Пентагон активно работает над вопросом базы США в Польше 5.10.2018, 11:40

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Министры обороны Польши и США обсудили детали строительства постоянной американской военной базы.

Возможность строительства постоянной американской базы в Польше стала главной темой переговоров между министрами обороны Польши и Соединенных Штатов Америки.

Мариуш Блащак и Джеймс Мэттис общались в Брюсселе на встрече глав министерств обороны стран НАТО, сообщает «Радио Польша».

Две недели назад в Вашингтоне президент Польши Анджей Дуда официально предложил американскому президенту Дональду Трампу построить базу в Польше.

Мариуш Блащак сообщил, что работа над польским предложением, названным «Форт Трамп», продолжается: «Джеймс Мэттис сообщил мне, что Пентагон активно работает над этим вопросом. Это очередная моя встреча с министром обороны, и уже есть договоренность о следующем визите в Вашингтон».

Ранее американский Конгресс поручил Пентагону проанализировать эту идею. Документ должен быть готов весной, а это значит, что решения не будут приняты ранее.

Против идеи строительства военной базы США в Польше выступают некоторые военные, дипломаты и эксперты НАТО. Они считают, что это может ухудшить отношения с Россией и подорвать единство НАТО.

На встрече министров обороны стран НАТО Мариуш Блащак подчеркнул верность Польши своим обязательствам в контексте угрозы исходящей от России, в частности, в области информационных технологий, подтверждением чего стали прецеденты последних лет в Великобритании и США: «Это очередное проявление гибридных действий России. Мы говорили о том, как противодействовать подобным атакам. США гарантировали свое участие в противодействии кибератакам. Я со своей стороны выразил готовность Польши к участию в мерах, о которых мы говорим».