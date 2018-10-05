Назначена дата рассмотрения апелляции по «делу профсоюзов» 1 5.10.2018, 11:46

Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

Международное сообщество требует отменить обвинительный приговор лидерам профсоюза РЭП.

Правозащитникам "Весны" стало известно, что рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика Минский городской суд назначил на 9 ноября.

Они обжалуют приговор от 24 августа 2018 г., которым их признали виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»). Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В жалобе лидеры профсоюза просят прекратить уголовное преследование.

Такого же мнения придерживается и правозащитное сообщество Беларуси. Оно призывает власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика.

С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают и международные организации. Так, Обсерватория по защите правозащитников считает, что данные действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.

По мнению международной правозащитной организации Front Line Defendersпреследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека. Поэтому власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу.

С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к президенту Беларуси Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП).