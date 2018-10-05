В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29 5.10.2018, 11:47

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По предварительным данным, есть один пострадавший.

Истребитель МиГ-29 упал в Московской области, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, пилоты катапультировались. В то же время, по данным Пятого канала, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский», сообщает РБК.

По информации телеканала, есть один пострадавший. Сообщается, что на борту истребителя во время экспериментального полета произошел пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области отказались предоставить комментарий РБК.

В пресс-службе международного аэропорта Жуковский сообщили РБК, что инцидент произошел за пределами аэродромной зоны. «Это никак не связано с нами», — уточнили в пресс-службе.

Источник «Интерфакса» сообщил, что самолет разбился в Коломенском районе. По словам собеседника агентства, из-за технической неисправности во время полета истребитель «стал неуправляемым».

Собеседник ТАСС в силовых структурах рассказал, что самолет принадлежит летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова. По данным источника агентства, МиГ-29 упал вне населенных пунктов.

Позже в Объединенной авиастроительной корпорации «РИА Новости» подтвердили принадлежность самолета ЛИИ имени Громова. По данным ОАК, во время учебно-тренировочного полета возникла неполадка в системе управления. При падении истребителя летчики увели его от жилых зданий, самолет упал в безлюдном месте.

Оба пилота катапультировались, они живы, жертв и разрушений на земле нет, уточнили в корпорации, добавив, что точные причины ЧП установит специальная комиссия.