Самые интересные цифры о пиве и Октоберфесте 5.10.2018, 12:00

Фото: EPA/Christian Bruna

В 2016 году люди выпили 186 890 000 000 литров пива.

Самый потребляемый алкогольный напиток в мире и третий по популярности после воды и чая ежегодно собирает более 6 миллионов человек в Мюнхене — на фестивале Октоберфест, сообщает «Вокруг света».

208 лет традиции проведения Октоберфеста. В этом году фестиваль состоится в 187-й раз (его не устраивали во время эпидемий и войн)

323 международные единицы горечи (IBUs) в пиве The Hop, созданном в 2010 году. Это самое горькое в мире пиво. Послевкусие сохраняется несколько часов.

420 000 м² — площадь, которую занимает Октоберфест. Это чуть меньше площади Ватикана.

10 810 фунтов стерлингов стоила самая дорогая бутылка пива. В 1937 году при крушении немецкого дирижабля «Гинденбург» погибли 36 человек, но уцелело 6 бутылок пива Löwenbräu (баварская марка известна с 1524 года). Одна из этих бутылок была продана на аукционе в 2009-м за указанную сумму.

1,5 млн пустых емкостей из-под пива пошло на строительство буддистского храма Миллиона бутылок (Ват Па Маха Чели Кео) в Таиланде. На возведение главного храма ушло два года.

11 000 человек помещается за столами самого большого шатра на Октоберфесте мюнхенской пивной Hofbräuhaus. В поле устанавливают 14 больших палаток и 21 маленькую.

8 человек утонули в пиве после взрыва цистерны на лондонской пивоварне Meux and Company Brewery в 1814 году. 1 470 000 литров напитка вылилось на улицу, смыв два дома. Люди собирали и пили пиво прямо с дороги. Через день один человек умер от алкогольного отравления.

2,3 кг весит масс — литровая стеклянная кружка с пивом. 26 полных массов пронес немец Михаэль Штурм на Октоберфесте Брахма Экстра («филиал» Мюнхенского в Сан-Паулу в Бразилии) в 2017 году. Это рекорд среди мужчин на дистанции 40 метров. Рекордсменка среди женщин — немка Анита Шварц: 19 массов.

186 890 000 000 литров пива выпили в 2016 году во всем мире. Это примерно 74 756 000 бассейнов (50 х 21 х 2 метра). Рекордное количество пива, выпитого на Октоберфесте, — 7,5 млн литров (2013 год).

186 890 000 000 / 7 500 000 = 24 918 фестивалей Октоберфест можно обеспечить пивом, потребляемым жителями планеты за год.