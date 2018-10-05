Фотофакт: В каких условиях государство предлагает жить за $78 в месяц 6 5.10.2018, 12:09

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Лучше один раз увидеть.

Читательница mogilev.online прислала в редакцию фотографии, сделанные по адресу Димитрова 37, кв. 45. Это арендное жилье, которое сдает администрация Октябрьского района за 169 рублей в месяц.

«Это жесть…в каких условиях на предлагает жить государство, ещё и за деньги!!!!!« — возмущенно пишет читательница.

Квартира действительно выглядит отвратительно. Весь набор: заклеенные скотчем розетки, облезлые заплесневелые стены и т. д. Лучше один раз увидеть.

Справедливости ради, отметим, что на сайте администрации честно указано: квартира нуждается в ремонте. Правда, неясно, на каких условиях должен осуществляться этот ремонт. К примеру, частные квартиросдатчики обычно не берут плату за жилье, если жильцы его ремонтируют, либо вычитают траты на ремонт из оплаты. Готова ли поступить подобным образом администрация Октябрьского района, если кто-то все-таки решится въехать в этот клоповник и привести его в божеский вид своими силами.