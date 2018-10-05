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Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира

  • 5.10.2018, 12:12
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Награду разделят между собой два человека.

Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с сексуальным насилием, которое используется в качестве оружия в войнах и вооруженных конфликтах, сообщает Нобелевский комитет.

Лауреатами премии стали иракская правозащитница Надя Мурад и конголезский врач Денис Муквеге.

Врач Денис Муквеге посвятил себя помощи тысячам жертв насилия, пострадавшим во время войны в Конго. Он неоднократно указывал на безнаказанность массового сексуального насилия и неоднократно критиковал правительство Конго и других стран за использование насилия в качестве оружия во время военных конфликтов.

Надя Мурад в 2014 году попала в рабство в «Исламское государство» (группировка запрещена в России). Она смогла сбежать из плена и посвятила себя правозащитной деятельности. В 2016 году правительство Ирака предложило номинировать Мурад на Нобелевскую премию мира.


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