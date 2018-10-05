Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира 5.10.2018, 12:12

1,671

Награду разделят между собой два человека.

Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с сексуальным насилием, которое используется в качестве оружия в войнах и вооруженных конфликтах, сообщает Нобелевский комитет.

Лауреатами премии стали иракская правозащитница Надя Мурад и конголезский врач Денис Муквеге.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2018 г.

Врач Денис Муквеге посвятил себя помощи тысячам жертв насилия, пострадавшим во время войны в Конго. Он неоднократно указывал на безнаказанность массового сексуального насилия и неоднократно критиковал правительство Конго и других стран за использование насилия в качестве оружия во время военных конфликтов.

Надя Мурад в 2014 году попала в рабство в «Исламское государство» (группировка запрещена в России). Она смогла сбежать из плена и посвятила себя правозащитной деятельности. В 2016 году правительство Ирака предложило номинировать Мурад на Нобелевскую премию мира.