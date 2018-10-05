Беларусь высылает двух иностранцев за «шпионаж» 8 5.10.2018, 12:20

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Председатель КГБ заявил, что это «связано с внешней политикой».

Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов. Об этом сегодня сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает БелТА.

По словам Валерия Вакульчика, на этой неделе двух человек, иностранцев, в Беларуси «объявили персонами нон грата». Он не уточнил, гражданами какой страны они являются. Председатель КГБ отметил, что шпионаж связан с внешней политикой.