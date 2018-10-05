Путин сорвался с резьбы 5 Дмитрий Орешкин, «Обозреватель»

5.10.2018, 12:26

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Дмитрий Орешкин

Хозяин Кремля в бешенстве, мир над ним смеется.

Ситуация достигла болезненной точки. Путин начинает говорить, что Скрипаль предатель, не хороший человек. Но это никого, кроме самого Путина, не интересует. Если он предатель, то, пожалуйста, он получил свою статью, он был законно помилован и законно обменян. Все. Все претензии со стороны российского государства в отношении Скрипаля, какой бы он был подонок, исчерпаны. Все остальные претензии – не правовые. Вот он предатель, подонок, такой-сякой - ну и что?

У Владимира Владимировича есть диплом юриста. А любой юрист знает, что права не зависят от того, кому они принадлежат – подонку или замечательному человеку, который всю свою зарплату отдает на покупку шариков для детишек в детском саду. Право не имеет отношения к качеству личности. Оно само по себе – или оно есть или его нет.

Скрипаль – подонок, ладно. А вот эта дама, которая нюхнула новичка? Она кто, бомжиха что ли?

Путин уже явно сорвался с резьбы. Со всей своей привычкой к самообладанию ему уже просто нечего сказать, поэтому он начинает говорить пургу про то, что Скрипаль – дрянь-человек. Да сколько угодно он дрянь-человек, но находится под защитой Британии, которая предоставила ему политическое убежище. Погибла гражданка Британии и Британия воспринимает это как акт международного терроризма, ведь она убита с применением опасного способа. И когда Путин говорит, что, сколько можно об этом вести речь – это значит, что ему просто нечего сказать. Это одна сторона дела.

Вторая сторона дела. Качество работы российский спецслужб. Какими они были во времена Сталина, такими и остались. Хотя вроде бы сейчас говорят, что вот технологическая революция. Но как раньше зашивали в плащ ледоруб, чтобы грохнуть Троцкого, примерно такими методами они работают и сейчас. И не потому, что они тупые – это слишком примитивное объяснение. Они просто отстали от жизни и не понимают, что живут в другом пространстве – в прозрачном пространстве, где все можно через интернет выкопать. Можно выкопать, что господин Боширов на самом деле господин Чепига. И скоро все узнают, кто такой на самом деле Петров. Наверняка, британские спецслужбы знали об этом раньше журналистов. Ясно, что британские спецслужбы тоже хорошо работают с номерами паспортов. Поэтому они так уверено и говорили, что покушение на убийство совершили сотрудники российских спецслужб, чьи фамилии известны. Просто они не говорили об этом, чтобы не раскрыть свою собственную систему агентуры.

Это все понятно. На самом деле это обидное поражение для Путина как раз в той сфере, где он себя считает самым сильным. Это спецслужбистская деятельность. Поэтому да, он раздражен. И самое неприятное, что он не может послать ответку. Он ищет возможность наказать Запад, но выглядит это все достаточно пугающее в смысле беспомощности. А от такого состояния можно ожидать черт знает чего.

Взять хотя бы предоставление сирийцам комплекса С-300. Для чего? Чтобы они еще раз сбили какой-то самолет? В этот раз пассажирский? Эта логика никак необъяснима кроме как, что Путин в бешенстве, мир над ним смеется. И он хочет отомстить, а в таком состоянии российский президент опасен. Это тоже надо понимать. У него начинает искрить. Он же сам писал книжки о крысе, загнанной в угол, а сейчас сам подвергается состоянию того самого животного. Ведь обломы везде: в экономике, во внутренней политике, в международной политике, в Украине – да где угодно. Вот нет ни одного победного свершения.

Можно было сколько угодно радоваться, что Крымнаш, но было понятно, что за это удовольствие придется платить и довольно скоро. Прошло четыре года – наступает время расплаты. Что в этом удивительного? И Скрипали – это всего лишь одна из проблем, которая ложится на ослабевший организм Путина.

Ситуация в общем-то опасна своей непредсказуемостью. В условиях страха и бешенства – можно ждать чего угодно.

Дмитрий Орешкин, «Обозреватель»