Активистка профсоюза РЭП обратилась в ООН 1 5.10.2018, 12:29

АЛА РАМАНЧЫК І НАТАЛЛЯ ШЧУКІНА НА АКЦЫІ ПРАТЭСТУ НЕДАРМАЕДАЎ У РАГАЧОВЕ.

ФОТА: МАРЫЯ АМЕЛІНА

Гомельчанка Наталья Щукина борется за право на мирный протест.

5 октября Наталья Щукина из Гомеля обратилась в Комитет ООН по правам человека с индивидуальной жалобой о нарушении ее прав на мирное собрание и публичное выражение мнения, сообщает гомельская «Весна».

Напомним, в начале текущего года профсоюзные активисты РЭП в Гомельском регионе массово протестовали против уголовного преследования лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика, против массовых вызовов членов профсоюза на допросы к следователям.

Наталья Щукина 15 марта планировала провести мирный протест на центральной площади в Добруше. Местные чиновники ее активности испугались. Суд Добрушского района, а следом за ним и вышестоящие судебные инстанции, включая Верховный Суд встали на сторону чиновников.

Пройдя все внутренние средства правовой защиты профсоюзная активистка в порядке статьи 61 Конституции начала искать справедливости на международном уровне. Кроме установления факта нарушения ее прав, она также просит Комитет по правам человека рекомендовать белорусским властям привести белорусское законодательство о массовых мероприятиях и практику его применения в соответствие с Международным пактом о гражданских и политических правах.

Правозащитник и правовой инспектор профсоюза РЭП в регионе Леонид Судаленко говорит, что это не первый случай, когда Наталья Щукина ищет правды в ООН. 3 апреля текущего года здесь зарегистрирована и принята к рассмотрению по существу ее и ее коллеги Аллы Романчик совместная жалоба по факту запретов в прошлом году в Брагине, Лоеве, Жлобине и Мозыре в проведении протестов против уголовного преследования лидеров профсоюза РЭП.