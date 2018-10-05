Планы и реальность: ЗВР не оправдали надежд Прокоповича 1 5.10.2018, 12:37

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Есть одна пикантная деталь.

В сентябре золотовалютные резервы Беларуси снизились на 320 млн долларов. На сегодняшний день, по данным Нацбанка, они составляют 6,926 млрд долларов в эквиваленте, пишет «Салiдарнасць».

С начала года золотовалютные резервы сократились на 5,3%. Кстати, четыре года назад ЗВР Беларуси были выше, чем сейчас — $ 7,267,1 млрд.

В целом новость про снижение ЗВР не представляет особого эксклюзива, поскольку повторяется регулярно. Но есть одна пикантная деталь.

Незабвенный Петр Прокопович еще в свою бытность председателем Нацбанка обещал к 2012 году нарастить золотовалютные резервы до отметки не менее 9—10 млрд. долларов США, а к концу 2015 года — не менее 12 млрд. Увы, к 2015-му ЗВР упали до $ 4,467,7.

С тех пор Нацбанк таких амбициозных задач не ставит. До 2020 года он планирует увеличить ЗВР страны до $ 8-8,5 миллиардов.