Матеуш Моравецкий: Польша может помочь в интеграции США и Европы 1 5.10.2018, 12:39

Польский премьер во время визита в Нью-Йорк посетил фондовую биржу и выступил на бизнес-конференции.

Закончился однодневный визит премьера Польши Матеуша Моравецкого в Нью-Йорк, во время которого он посетил фондовую биржу на Уолл-Стрит и выступил на конференции польских и американских предпринимателей, сообщает «Радио Польша».

Глава правительства представил Польшу как современную и динамично развивающуюся страну, открытую для иностранных инвестиций: «Здесь, на Нью-йоркской бирже я получил подтверждение, что Польша воспринимается как страна, которая очень быстро развивается в экономическом плане».

Выступая на торжественном приеме, в котором приняли участие более 100 американских и польских бизнесменов и политиков, Матуеш Моравецкий сказал, что напряжения, которые в последнее время наблюдаются между Европейским союзом, особенно некоторыми европейским странами и Соединенными Штатами, его очень беспокоят.

Польский премьер отметил, что трансатлантический союз принес мир и благополучие Западу и привел к тому, что в состав ЕС вошли страны нашего региона. «Мы хотим быть положительным скрепом и интегратором трансатлантического сообщества», - подчеркнул глава польского правительства. Он также подчеркнул, что Польша является проамериканской страной, в то же время большинство польского общества выступает за членство в Европейском союзе.