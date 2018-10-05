Топ-10 новых сериалов, которые стоит посмотреть в октябре 5.10.2018, 12:58

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Середина осени – самая горячая пора для телевизионных и интернет-проектов.

В октябре начинается и продолжается масса интересных сериалов. Обо всех рассказать невозможно, поэтому intex-press.by составил топ-лист – о самых любопытных в различных жанрах.

Счастливы вместе (2018, премьера)

Жанр: комедия, драма, семейный.

Дата выхода: 2 октября (серия — 30 мин.)

Канал: CBS.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 89%, IMDB – 5.2.

Режиссер: Энди Экерман, Фил Льюис.

В ролях: Дэймон Уайанс мл., Эмбер Стивенс, Стефни Уир, Felix Mallard, Виктор Уильямс.

Сериал навеян реальными событиями из жизни продюсера проекта Бена Уинстона, которому пришлось соседствовать с будущей поп-звездой Гарри Стайлсом (группа One Direction).

Мирная жизнь семейной пары из пригорода летит в тартарары, когда по соседству селится набирающий обороты поп-кумир Купер Джеймс. Джейк и Клэр вкусят все прелести неведомого им мира молодежной поп-культуры.

Доктор КТО (2005, 11 сезон)

Жанр: фантастика, комедия, приключения.

Дата выхода: 7 октября (серия — 43 мин.)

Канал: BBC.

Оценки: Кинопоиск – 8.7, IMDB – 8.7.

Режиссер: Грэм Харпер, Эрос Лин, Дуглас Маккиннон.

В ролях: Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди, Кристофер Экклстон, Дженна Коулман.

Любимый многими проект претерпел серьезные изменения: Джоди Уиттакер сменила Питера Капальди в главной роли, а Крис Чибнелл стал новым шоураннером сериала, сменив Стивена Моффата, который отвечал за все долгие годы. Гендерная рокировка, кажется, не испортила главного персонажа – доктор Кто все также хорош(а) в своей экзальтированности.

Ходячие мертвецы (2010, 9 сезон)

Жанр: ужасы, фантастика, триллер.

Дата выхода: 8 октября (серия — 43 мин.)

Канал: AMC.

Оценки: Кинопоиск – 8.0, IMDB – 8.4.

Режиссер: Грег Никотеро, Майкл Е. Сатраземис, Эрнест Р. Дикерсон.

В ролях: Норман Ридус, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Лорен Кохэн.

Сериал, у истоков которого стоял Фрэнк Дарабонт («Зеленая миля», «Побег из Шоушенка»), а в режиссерском кресле и на актерской площадке засветились многие-многие известные личности, заходит на девятый круг. Тема бродячей нежити вечна, и за спрос на это шоу можно не переживать. Новый сезон будет состоять из 16 серий. Как ожидается, ключевым персонажем станет шериф Диксон (Норман Ридус), столь любимый фанатами. Выжившие столкнутся с новой нежитью – Шептунами.

Сверхъестественное (2005, 14 сезон)

Жанр: мистика, триллер, приключения.

Дата выхода: 12 октября (серия — 43 мин.)

Канал: The CW.

Оценки: Кинопоиск – 8.2, IMDB – 8.5.

Режиссер: Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Джон Шоуолтер и другие.

В ролях: Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Марк Шеппард, Джим Бивер.

Ставший уже классическим сериал никак не хочет стареть, поклонников с каждым сезоном только прибавляется. В этот раз Сэм Винчестер продолжит разыскивать своего брата Дина, чье тело для борьбы с самим Люцифером «арендовал» архангел Михаил. Битва с Сатаной отняла слишком много сил, и Михаил в теле Дина скрылся от всех.

Титаны (2018, премьера)

Жанр: фэнтези, боевик, приключения.

Дата выхода: 13 октября (серия — 45 мин.)

Канал: DC Universe и Netflix.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 95%.

Режиссер: Брэд Андерсон, Грант Харви, Джон Фоусет.

В ролях: Брентон Туэйтс, Тиган Крофт, Анна Диоп, Линдси Горт, Минка Келли.

Команда молодых супергероев, возглавляемая Найтвингом (Робин, экс-напарник самого Бэтмена), встречается лицом к лицу с силами зла на улицах Готэма. Экшен-дебют от стриминг-канала DC Comics по комиксу «Титаны Тинейджеры» продемонстрирует нам юных Ворона, Старфайера, Ястреба, Голубя и Мальчика-Зверя. Креативила над этим действом опытная команда создателей. Акива Голдсман, например, писал сценарий еще к «Бэтмену и Робину» 1996 года.

Романовы (2018, премьера)

Жанр: драма.

Дата выхода: 13 октября (серия — 60 мин.)

Канал: Amazon Video.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 96%.

Режиссеры: Мэттью Уайнер.

В ролях: Эллен Маргарит Калливан, Аарон Экхарт, Кэтрин Хан, Кристина Хендрикс, Дайан Лэйн.

Антология, объединяющая восемь отдельных историй из разных уголков света. Каждая из них расскажет о людях, считающих себя потомками царской семьи. Проект написал и снял Мэттью Уайнер, умеющий генерировать необычные сюжеты – в его портфолио «Клан Сопрано», «Безумцы», Оранжевый – хит сезона». В касте много приметных актеров и актрис.

Зачарованные (2018, премьера)

Жанр: драма, фэнтези.

Дата выхода: 15 октября (серия — 43 мин.)

Канал: CW.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 77 %.

Режиссер: Брэд Силберлинг, Ванесса Парис, Майкл А. Алловиц, Майкл Ланж.

В ролях: Мелони Диас, Мадлен Манток, Сара Джеффери, Руперт Эванс, Эллен Тамаки.

История следует за тремя сестрами, которые, потеряв мать после трагического инцидента, открывают в себе мистическую силу ведьм. Одну из серий ребута популярного молодежного сериала снял Брэд Силберлинг, в резюме у которого «Каспер», «Город ангелов» и «Лемони Сникетт: 33 несчастья».

Детки в порядке (2018, премьера)

Жанр: детектив, криминал, триллер.

Дата выхода: 17 октября (серия — 30 мин.)

Канал: ABC.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 89%.

Режиссер: Рэндолл Айнхорн, Мэттью Сон.

В ролях: Кеннеди Лиа Слокам, Томас Барбаска, Сантино Барнард, Сойер Барт, Майкл Кудлиц.

Поклонники семейных комедий, скорее всего, не пройдут мимо этого сериала. Новый ситком расскажет о пуританской семье ирландцев-католиков начала 70-х, которая старается поднять на ноги восьмерых отпрысков и с большим трудом приспосабливается к новым веяниям американского общества. Повествование идет от лица одного из младших сыновей, который мучается тем, что его недооценивают в семье. Сериал основан на детских воспоминаниях сценариста Тима Дойла.

Леденящие душу приключения Сабрины (2018, премьера)

Жанр: детектив, триллер, ужасы.

Дата выхода: 27 октября (серия — 60 мин.)

Канал: Netflix.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 99%.

Режиссеры: Роб Шейденгланц, Мэгги Кили, Ли Толанд Кригер и другие.

В ролях: Кирнан Шипка, Ричард Койл, Люси Дэвис, Тати Габриэль, Мишель Гомес.

Переосмысленная версия «Сабрины – маленькой ведьмы» 1996 года. Среди создателей — исполнительные продюсеры «Ривердейла», поэтому нас, видимо, ждет мрачная, готичная сага, а комедии, в отличие от старой версии, здесь и не видно. Основан на комиксе издательства «Арчи». Запланировано два сезона, первый включает в себя 10 серий. Главную роль исполнила Кирнан Шипка, засветившаяся в «Безумцах».

Кастлвания (2017, 2 сезон)

Жанр: мультфильм, ужасы, фэнтези, боевик.

Дата выхода: 27 октября (серия — 23 мин.)

Канал: Netflix.

Оценки: Кинопоиск (ожидание) – 7.3, IMDB – 8.0.

Режиссер: Сэм Дитс.

В ролях: Ричард Армитедж, Джеймс Кэллис, Алехандра Рейносо, Грэм МакТавиш, Тони Амендола.

Мультипликационный сериал по готической экшен-игре Castlevania III. В нем потомственный охотник на вампиров Тревор Бельмонт, волшебница Сифа и сын графа Дракулы Алукард борются за спасение осажденного города от армии монстров, которых наслал кровавый граф, чтобы отомстить за возлюбленную жену.

Бонус

Если предложенной «десятки» покажется мало, предлагаем список других сериалов октября, распределенных по жанрам.

Боевик, детектив, криминал: «Мыслить, как преступник» (4 октября, 14 сезон), «Спецназ» (4 октября, 2 сезон), «Пожарная часть 19» (4 октября, 2 сезон).

Комедия, ситком: «Супермаркет» (5 октября, 4 сезон), «Уилл и Грейс» (5 октября, 10 сезон), «Разделенные вместе» (17 октября, 2 сезон).

Фантастика, ужасы, триллер: «Во тьму» (6 октября, премьера), «Человек в высоком замке» (6 октября, 3 сезон), «Ван Хельсинг» (6 октября, 3 сезон), «Нация Z» (6 октября, 5 сезон), «Ривердэйл» (11 октября, 3 сезон), «Предания» (20 октября, 2 сезон).

Драма: «Государственный секретарь» (7 октября, 5 сезон), «Династия» (13 октября, 2 сезон).