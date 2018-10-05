Протест в Ингушетии: митингующие требуют референдума и отставки главы республики 5.10.2018, 13:02

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Конституционный суд официально стал на сторону протестующих.

Протестующие в Ингушетии против передачи территорий республики Чечне приняли резолюцию с требованиями к власти, сообщает nv.ua.

В частности, участники митинга в центре ингушской столицы Магасе настаивают на проведении в пятницу, 5 октября, внеочередного собрания депутатов местного парламента для рассмотрения сложившейся ситуации.

Кроме того, они требуют немедленной отставки руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, подписавшего с главой Чечни Рамзаном Кадыровым соглашение о передаче территорий.

При этом вопрос об установлении границ протестующие требуют вынести на республиканский референдум.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ.

Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.

В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих.

Тем временем протестующие объявили свой митинг в центре Магаса бессрочным.