«Орши» множатся по стране Александр Обухович

5.10.2018, 13:06

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Александр Обухович

Экономика сегодняшней Беларуси не может вписаться в современную реальность.

Начнем с анекдота. Плывут две рыбы. Навстречу - третья, которая спрашивает: «Ну как вода?». «Нормально!» - отвечает старшая из двух рыб. Плывут дальше. Через некоторое время младшая спрашивает старшую: «А что такое вода?».

Глупая молодая рыба не могла понять, что все ее существование зависит от состояния среды обитания - воды. Наша власть упорно не желает понять, что состояние страны зависит не только от нее и происков ее «врагов», но и от состояния мировой экономики и политической ситуации в мире. От того, насколько наша страна вписывается в складывающуюся реальность. И уже от этого зависит и стабильность социально-политического положения в стране, и уровень жизни населения.

И новая, еще складывающаяся, посткризисная реальность неблагоприятна ни для нашей страны, ни для ее власти. Что наша власть, зациклившись исключительно на приближающихся выборах, и не желает замечать.

В политическом плане определяющей является позиция США, где Трамп в ООН заявил о переходе в своей политике от либерализма к «патриотизму». Что в переводе на язык экономических реалий означает экономическую войну всех против всех. В такой войне союзников не бывает (что хорошо видно по нарастающим противоречиям между США и Германией), и такой атавизм «холодной войны», как экономическая помощь стране взамен на политические услуги, уходит в прошлое.

А ведь у нас основой российской нефтегазовой подпитки, существенной опоры власти, как раз и были политические услуги России вкупе с ностальгией по СССР. И оба эти фактора себя почти исчерпали: ностальгия проходит, а Россия в наших политических услугах нуждается все меньше.

Изменения в мировой экономике в целом для нас тоже неблагоприятны. Мировой кризис перепроизводства как начался в 2008г., так и продолжается. И барабанные рапорты правительств и международных организаций о преодолении кризиса, выходе из рецессий - не более чем пиар. Рост всюду носит неустойчивый и временный характер. Почти весь дополнительный спрос, сформированный эмиссией ведущих валют и ростом государственных и корпоративных долгов (они уже суммарно превысили 360% мирового ВВП), уже съеден, а оздоровление мировой экономики так и не наступило.

Теоретически кризис перепроизводства должен был бы привести к ликвидации слабых и неперспективных производств, освободив пространство для роста более перспективных. На деле все правительства бросились спасать своих производителей. И некоторые, более богатые, преуспели. Гарантировав продолжение кризиса. На мировых рынках как было существенное превышение предложения над спросом почти по всем товарам, так и сохраняется.

Никак не меняется и структура мировой экономики. Как была в ряде отраслей олигополия, так и сохранилась. Свои крупные корпорации правительства всех стран защищали всеми силами. Существенно укрепился Китай, чьи корпорации с господдержкой мировой кризис перепроизводства усугубили.

Как господствовал в мировой экономике финансовый капитал, так и продолжает властвовать. Как пример. Доля финансового сектора в перераспределении прибыли в США, которая до Второй мировой войны не превышала и 5%, уже в 50-х гг. выросла до 10%, к началу кризиса 70-х гг. поднялась до 25%, а к началу кризиса 2008г. выросла до 70%. Сразу после кризиса она упала до 40%, но затем снова стала расти.

В складывающуюся в мировой экономике реальность экономика сегодняшней Беларуси вписаться не может в принципе. Наши крупные предприятия - основа нашей промышленности - слишком малы по сравнению со своими конкурентами и уступают им по капитализации даже не в разы, а на порядок и более. Для вывода их на самодостаточность требуются инвестиции в масштабах, непосильных для нашего государства. И в частном, и в госсекторах.

А адекватного притока иностранного капитала в условиях мирового кризиса нет и не будет. Да, развитые страны сегодня вывозят капитал в огромных масштабах, выталкивая излишнюю ликвидность.

Малые и средние предприятия, за несколькими исключениями, не имеют доступа к источникам капитала и выхода на внешние рынки. Соответственно - и перспектив. Кроме того, в условиях беспредела и отсутствия судебной системы частный бизнес скорее эмигрирует, чем будет развиваться. Да и сами по себе малые предприятия нам самодостаточную экономику не сформируют. Помочь в этом могут, и очень серьезно. Но и только.

Думаю, мы опоздали с попыткой адаптировать доставшиеся нам в наследство советские предприятия к мировым рынкам. Возможно, какие-то шансы на это были в 2000-05гг. И то - спорно. Но уже не сегодня. И пока наследство еще хоть что-то дает, нужно успеть построить новую экономику, конкурентоспособную на мировых рынках. Смогли это сделать китайцы в 2000-х гг. - можем и мы. Им было труднее.

Но для этого требуется не только воля. Это нужно еще и суметь. Собрать и обработать информацию о перспективных нишах на рынках, определиться с нашими возможностями, с реально имеющимся капиталом и кадрами, сформировать инструменты для такой работы (нынешние министерства и концерны заведомо непригодны). Нужно выработать, наконец, рамочные документы (страновая стратегия, промышленная политика, закон о частно-государственном партнерстве, структура управления экономикой). По ходу работы все это придется корректировать, но для старта все это необходимо.

Сначала необходимо включать мозги, а уж потом проявлять волю. А то орши множатся по стране, закапываем ресурсы и сидим в кризисе. Погружаясь в это болото все дальше и дальше.

Александр Обухович, «БелГазета»