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Журналист Наумлюк: Подтверждения о прекращении Сенцовым голодовки нет

  • 5.10.2018, 13:16
Фото: RFE/RL

Начальник колонии в Лабытнанги ничего об этом не знает.

Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк заявил, что пока нет подтверждения о том, что осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет "Гордон".

"Подтверждения того, что Сенцов прекратил голодовку, нет. Начальник колонии в Лабытнанги ничего об этом не знает, адвокат [Дмитрий] Динзе сейчас у Сенцова", – написал он.

Крымский журналист Заир Смедля в комментарии под постом Наумлюка написал, что еще 3 октября Динзе говорил – Сенцов настроен продолжать голодовку.


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