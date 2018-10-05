Шендерович: На большой части глобуса Путин пошел бы вон с волчьим билетом 3 5.10.2018, 13:27

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Виктор Шендерович

Человек, схамивший таким образом, получает по физиономии от общества.

Известный публицист прокомментировал фразу президента России про «очистку бомжей и бомжих» в Солсбери.

— Она отвратительная, — рассуждает Виктор Шендерович на «Эхе Москвы». — Но я просто хочу отметить, что на большой части глобуса он бы пошел с волчьим билетом вон. Только за одну эту фразу. Даже без организации заказных убийств, захвата власти, коррупции, вот всего этого. Панамского досье.

Вот за одно это он бы пошел вон. Вот если бы такое с ухмылкой через губу про гибель человека, убитого тобой, блин, твоими офицерами — ой, если бы это позволил себе кто-нибудь из западных лидеров, страшно подумать, что было бы. Не то что Даунинг-стрит, Лондон бы стоял. Его бы не было вон, он бы прятался. Этот человек.

Это потому что там в обществе принята обратная связь. И человек, схамивший таким образом, потерявший берега, немедленно получает по физиономии от общества.